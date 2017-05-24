Злодії у Тернополі розбили скло авто і винесли звідти усе цінне

Незважаючи на неодноразові застереження правоохоронців, жителі краю продовжують потерпати від рук автозлодіїв. Краяни залишають все цінне в салонах авто, а вранці виявляють пошкодження транспортних засобів та відсутність майна.

Факт крадіжки задокументували правоохоронці Тернопільського відділу поліції. Чоловік повідомив, що з його автомобіля «Renault Kangoo» викрали металошукач, болгарку та ранець. Зловмисників не зупинив замкнутий транспортний засіб, в салон крадії потрапили, розбивши заднє скло. Потерпілий оцінив завдані збитки на суму понад 7000 гривень