Юна тернополянка Вероніка Кондратенко стала призеркою Чемпіонату Європи U-15

Юна тернополянка Вероніка Кондратенко стала бронзовою призеркою Чемпіонату Європи серед школярів з жіночої боротьби у ваговій категорії до 32 кг. У вирішальних сутичках вона поступилася спортсменкам з Турції та Росії. Для перемоги над турчанкою Вероніці забракло одного балу, який турецька суперниця виборола в останні 10 секунд сутички. Збірна України дівчат у підсумку набравши 78 очок виборола перше загальнокомандне місце і завоювала титул чемпіонів Європи-2017. Друге місце посіла турецька команда – 72 очки, треті росіяни – 69 очок, на четвертому білоруська збірна – 49 очок, п’яті румуни – 42 очки. Далі в турнірній таблиці йдуть Італія, Угорщина, Молдова, Естонія, Іспанія, Литва, Польща, Сербія, Хорватія та Болгарія. Чемпіонат Європи U-15 зі спортивної боротьби серед школярів до 15 років у цьому році проходив вперше в Європі у столиці Сербії Белграді, загалом у ньому взяло участь 22 збірних європейських країн. Варто зазначити що тернополянка принесла українській збірній 8 очок, яких би забракло щоб вибороти чемпіонський титул для України. Бронзова призерка Чемпіонату Європи Вероніка Кондратенко є вихованкою Тернопільської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №1 та є членом Спортивного клубу ім.Богдана Сцібайла «ГалТер’S», навчається юна атлетка в Тернопільській загальноосвітній школі №17, де у борцівському залі цієї школи її тренує батько Сергій Кондратенко.

Для поїздки нашої спортсменки на ці престижні європейські змагання посприяли Тернопільський обласний осередок Асоціації спортивної боротьби, Тернопільська обласна федерація вільної боротьби, Управління фізичної культури та спорту Тернопільської обласної державної адміністрації, Управління у справах сім’ї, молодіжної політики та спорту Тернопільської міської ради та приватні спонсори за що їм щира подяка від СК ім.Богдана Сцібайла «ГалТер’S».

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