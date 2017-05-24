На Тернопільщині під колеса автомобіля потрапила 8-річна дитина

23 травня о 08:50 год. 39-річний житель Збаразького р-ну, рухаючись власним автомобілем «RENAULT TRAFIC », по вул. Д.Галицького у м. Збараж, здійснив наїзд на 8-річного учня місцевої санаторної школи-інтернат, який перебігав дорогу у забороненому місці поза межами пішохідного переходу.

Дитина отримала травми у вигляді: ЗЧМТ, забій головного мозку важкого ступеня, перелом скроневої кістки черепа.

За попередніми даними неповнолітній пішохід зайшов в магазин і почувши дзвінок на урок, вибіг на вулицю, однак перебігаючи дорогу не переконався у відсутності машин та потрапив під колеса автомобіля «RENAULT TRAFIC».

На даний час дитина знаходиться на лікуванні в Тернопільській обласній дитячій лікарні.

Автомобіль «RENAULT TRAFIC » поміщений на спеціальний майданчик Збаразького ВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області. Триває слідство.

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