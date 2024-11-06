Василь Махно презентує двотомник вибраних творів у Тернополі

У середу, 13 листопада, о 19:00, в креативному кластері «Nа пошті» (вул. Коперника, 4) відбудеться презентація двотомника творчості українського поета, прозаїка і перекладача Василя Махна.

Василь Махно —автор понад десятка поетичних збірок, книжок прози, перекладач віршів Ґотфріда Бенна, Збіґнєва Герберта, Джона Ешбері, Богдана Задури, Анни Фрайліх, Януша Шубера, Васко Попа. Його життя ділиться на дві екзистенційні та творчі частини. Перша із них — в Україні. Друга — у Нью-Йорку, за тисячі миль від рідної землі, де й донині мешкає письменник.





Як каже Василь Махно: «Видання вибраних творів — це завжди певен підсумок, іншими словами збирання розкиданого каміння». До видання Василя Махна у двох томах увійшли вірші та есеї.

Перший поетичний том «Схима» укладено за хронологічним принципом від 1993 року до найновіших теперішніх віршів.

Другий том «Кури не літають», до якого увійшли вибрані есеї з кількох попередньо виданих книжок, містить чотири розділи, завершальний з яких — «Війна», тобто деякі есеї про драматичні події нашої новітньої історії.

Про поезію та есеїстику, подорожі в минуле, творчий та життєвий шлях Василя Махна поговоримо з автором та модераторкою Ганною Осадко.





Книга «Схима»: https://starylev.com.ua/knyga-sxyma-t1

Книга «Кури не літають»: https://starylev.com.ua/knyga-kury-ne-litayut-t2





Василь Махно — поет, прозаїк, есеїст.

Народився у Чорткові, що на Тернопільщині.

Працював викладачем літератури у Тернопільському, пізніше у Ягеллонському університеті. З 2000 року мешкає у Нью-Йорку.

Автор чотирнадцятох поетичних збірок, найновіша з яких — «Одновітрильний дім» (2021); книжки «Дім у Бейтінґ Голлов» (2015), роману «Вічний календар» (2019) та есеїстики «Парк культури та відпочинку імені Ґертруди Стайн» (2006), «Котилася торба» (2011), «Околиці та пограниччя» (2019), «Уздовж океану на ровері» (2020); п’єс «Coney Island» (2006), «Bitch/ Beach Generation» (2007), перекладів польських поетів Збіґнєва Герберта «Струна світла» (1996), Януша Шубера «Спійманий у сіть» (2007), Анни Фрайліх «Ім’я батька» (2021).

Перекладав сучасних польських (Богдан Задура, Анджей Сосновський, Януш Шубер, Анна Фрайліх), американських (Джин Валентайн, Джон Ешбері), сербських (Васко Попа) поетів.

Вірші та прозу перекладено багатьма мовами світу, зокрема польською, англійською, сербською, німецькою, вірменською, румунською, словенською, малаяламською, монгольською, литовською, чеською, портуґальською, іспанською, їдишем та івритом. Окремими виданнями вірші та проза виходили у Ізраїлі, Польщі, Німеччині, Румунії, Сербії та США.