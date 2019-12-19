Зимові кросівки adidas vs Puma vs Nike. Хто переможе?

Світ спортивного взуття за останні роки став досить широкий, в плані вибору потрібної по сезону пари. Кожен виробник радує своїми нововведеннями, намагаючись тим самим переманити на свою сторону споживачів. У цій справі кожен бренд покладається на свою власну стратегію і технологічні розробки. Що стосується зимового взуття, в цьому плані вони теж досягли успіху. При чому такі бренди, як adidas, Puma і Nike приємно здивували, представивши хіти кросівок на холодну пору року 2019-2020 року. Сьогодні наше завдання з Вами розібратися, що ж такого унікального в лінійці продукції настільки популярних брендів. І чи варто купувати такі черевики для себе? Давайте і подивимося.

Мабуть, почнемо з Nike. Всіма відомий і популярний виробник вже давно задобрив покупців цікавими екземплярами в звичній манері. Одним з таких дарувань стали Nike Air Max 95 Sneakerboot. Зовнішній вигляд черевик відразу нагадує улюблені снікерхедам Air Max 95. А чому б і ні, адже дана модель перебуває на піку популярності і поки не збирається здавати позиції. Єдина відмінність цих двох моделей в тому, що екземпляр на зиму має більш теплі матеріали і стійку підошву. Для максимального збереження тепла всередині виробу є неопреновий носок. Ще однією цікавою парою виступає Nike SB Dunk Hi. Від класичного виконання вона відрізняється системою амортизації, своєю фіксацією на нозі, а також зчепленням з поверхнею. Що стосується дизайну, він недалеко пішов і все ж зовні нагадує всіма відому колекцію SB. Не менш крутою знахідкою для покупця є також модель Nike Air Pegasus. Даний екземпляр ідеально підійде для тих людей, які люблять спортивний стиль у всьому. Вони ідеально впишуться в повсякденний гардероб, впораються з будь-якою погодою і забезпечать максимальний комфорт під час носки. Варто задуматися про придбання такої краси. У чому ж ще їх краса? Виконані ранери зі штучних матеріалів, чим неабияк полегшують подальший догляд. Нереально зручні в носці за рахунок функціональних шнурків і звичайно ж, дуже теплі за рахунок внутрішнього шару пеноматеріалу.

Тепер мова піде, про компанію Puma. Цей потужний, спортивний гігант теж вирішив не залишатися в стороні, і порадував своїх споживачів крутими моделями для суворої зими. Одними з таких стали баскетбольні кросівки Sky II Hi. За загальним силуетом можна з легкістю визначити, що модель завітала до нас з далеких вісімдесятих років. Ці снікербути набагато краще захищають ногу від зовнішніх подразників за типом: снігу, води і холоду. Наступним надбанням компанії є популярні PUMA THE REN BOOT. Основною перевагою цієї моделі є натуральний матеріал з водовідштовхувальним просоченням, а також гумова підошва з характерними зубчиками для ідеального зчеплення з поверхнею. Вибір кольорів також різноманітний і включає в себе не тільки чорний і білий колір, але і червоний, зелений, марсала, жовтий та інші. Не переживайте, вибрати явно є з чого!

Швидкими темпами ми дісталися до третього кита світу кросівок – Adidas. І перша пара, яка потрапила в наш з Вами сьогоднішній топ – Adidas Jake Blauvelt. Верхня частина черевиків виготовлена ​​з натуральної шкіри, а зсередини наповнена синтетичним утеплювачем PrimaLoft. Крім того, модель дуже легка в носінні, а за рахунок зовнішніх люверсів ще й зручна в шнурівці. Якщо придивитися детально до зовнішнього вигляду снікерів, можна помітити, що вони віддалено нагадують іменне взуття відомого сноубордиста Джейка Бловелта. Багато цінителів крутих крос від компанії Adidas, так чи інакше, мають в своєму арсеналі пару Stan Smith. Однак вона не може похвалитися потрібними характеристиками для зимового періоду. А що, якщо може? Пара Adidas Stan Smith Winter точно здивує Вас своєю поліфункціональністю. Це та ж класика тільки вище і з утеплювачем. Вони виглядають дуже лаконічно і свіжо. Виготовлені з натуральних матеріалів, а також повністю готові для суворих холодів. З огляду на все сказане вище, складно зробити вибір на користь одного бренду. А взагалі варто? Можна побалувати себе кількома екземплярами на свій смак і колір. Якщо ж такої можливості немає, тоді тут вже вибір за Вами. Поставте свої пріоритети і сміливо біжіть в магазини за покупками. Не варто затягувати.

























