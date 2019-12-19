Почему заказывать с Аmazon выгодно

Это достаточно удивительно, ведь заказать с амазона в Украину, достаточно просто, а качество предлагаемых на этом маркетплейсе значительно выше. Цены при этом оправдывают даже самые смелые ожидания.

Популярный на Западе портал позволяет заказать:

1. Одежду от мировых брендов по ценам, которые у нас не увидишь даже на распродаже.

2. Гаджеты со скидкой в половину стоимости от той, что выставлена в отечественных магазинах.

3. Автомобили, стоимость которых ниже на 30-50% в сравнении с расценками отечественного автопрома.

4. Товары другого назначения, ассортимент которых здесь неисчислим.

Конечно, есть объективная причина, ввиду наличия которой украинцы не пользуются Амазон – это невозможность прямой доставки в Украину. Это сделало хорошую услуги китайским сайтам, которые осуществляют доставку и предлагают лояльные цены.

Почему все-таки надо покупать товары на Amazon

Кажется, вопрос можно закрыть – китайские товары можно легко доставить в Украину, они дешевые, а предложений достаточно много. Однако не следует делать поспешных выводов. Ведь в Китае невозможно заказать фирменную одежду Adidas или последнюю версию гаджета Apple. В лучшем случае заказчик получит качественную копию.

На торговой площадке Amazon представлены мировые топ-бренды, распродающие свои коллекции по ценам, значительно ниже рыночных. Скептики захотят примеров, и таковые есть:

1. Фирменные зимние кроссовки New Balance Men’s 574 из последней коллекции в магазинах Киева можно купить в среднем за 3700 гривен.

2. Пройдя авторизацию на Амазон, пользователь может увидеть аналогичное предложение примерно за 75 долларов (около 1800 гривен по курсу НБУ).

3. Сопоставив цены, можно сделать математические расчеты, выливающиеся в сэкономленные 1900 грн., то есть, можно смело заказывать сразу 2 пары.

Кажется, очевидно, что выгода заказа товаров на Amazon неоспорима. Но остается вопрос, как осуществить доставку? Об этом следующая часть статьи.

Почему заказ напрямую — не лучшая идея

Самые энергичные уже проходят авторизацию и спешат сделать самостоятельный заказ. Лучше этого не делать, ведь работа без посредников может вылиться в дополнительные финансовые издержки и необходимость долгого ожидания покупки. К примеру, из Великобритании товар может идти не заявленную неделю, а около месяца. Почему так произошло:

1. Продавец оперативно оформил отправление.

2. Амазон выполнил все на высшем уровне, проставив международный код для отслеживания.

3. Британский аналог «Укрпочты» – Royal Mail добросовестно привез посылку в аэропорт Гэтвик.

4. Но «Укрпочта» регистрации посылки не дождалась ввиду неизвестных причин. Только через 14 дней она снова появилась в системе.

5. «Укрпочта» сработала очень надежно, уже через 2 часа посылка была доставлена по адресу, но с задержкой в несколько недель.

Этот реальный случай показывает, что прямой заказ весьма сомнителен. Особенно если нужно заказать подарок под определенную дату. Наилучшим вариантом станет сотрудничество с посредниками, которые оформят все бумаги с продавцом, помогут с оформлением документов на таможне и сделают все, чтобы посылка не затерялась со статусом «Покинула страну отправления». Ситуация крайне сложная, ведь продавец отправил, а почта не получила. Найти виноватых почти невозможно. В данном случае надежный посредник сможет исключить подобные ситуации. Среди наиболее надежных стоит выделить сервис USAinUA.