Ферми Петра Гадза встановили «молочний» рекорд – 1 мільйон літрів молока на тиждень

Компанія Петра Гадза ТзОВ «Бучачагрохлібпром» встановила рекорд молочної продуктивності.

Так, показники надою молока екстракласу, отримані із трьох ферм у селах Осівці, Соколів, Пилява, подолали позначку в 1 мільйон літрів на тиждень.

Із таким досягненням колектив «Бучачагрохлібпрому» привітав голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

– Агрокомпанія Петра Гадза «Бучачагрохлібпром» встановила рекорд – показники надою молока екстракласу подолали позначку в 1 мільйон літрів на тиждень. Підприємства Петра Івановича – це впевненість у майбутньому нашої держави. Я переконуюся у цьому щоразу, коли маю нагоду відвідати Бучаччину, адже результати від сплати податків неможливо не помітити. Вітаю Петра Гадза та весь колектив «Бучачагрохлібпрому» із встановленим рекордом. Бажаю успіху у реалізації амбітних планів! Впевнений, попереду – ще більше здобутків! Тернопільська обласна рада готова до співпраці з підприємствами, які ведуть прозорий бізнес, сплачують податки, створюють нові робочі місця та відчувають відповідальність перед суспільством! – зазначив Михайло Головко.