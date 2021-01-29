Тернопільський суд не пошкодував присяжного

Суддя Тернопільського апеляційного суду розглянув апеляційну скаргу захисника Михайла С. на постанову Бучацького районного суду від 14 грудня 2020 року. Даною постановою Михайла С. визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, передбаченого ч.1 ст.172-6 КУпАП (несвоєчасне подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування) та накладено адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 850 грн.

Санкція ч.1 ст. 172-6 КУпАП передбачає накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 850 до 1700 гривень.

Не погодившись із рішенням місцевого суду, захисник Михайла С. подав апеляційну скаргу та просив дану постанову скасувати та закрити провадження у справі, оскільки рішенням Конституційного Суду №13-р/2020 від 27.10.2020 статтю 65 Закону України “Про запобігання корупції” визнано неконституційною. Прокурор заперечив проти задоволення апеляції.

Суддя апеляційного суду, перевіривши матеріали справи та проаналізувавши доводи апелянта, прийшов до висновку, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Так, судом першої інстанції встановлено, що 11 листопада 2016 року рішенням Монастириської районної ради Михайла С. обрано присяжним одного з районних судів Тернопільської області.

21 жовтня 2020 р. співробітниками Національної поліції України складено протокол щодо вчинення Михайлом С. адміністративного правопорушення за фактом несвоєчасного подання щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та його дії кваліфіковано за ч.1 ст. 172-7 КУпАП. При цьому встановлено, що декларація за 2019 рік подана 8 жовтня 2020 р., хоча відповідно до Закону №530-ІХ строк її було встановлено до 1 червня 2020 року.

Доводи захисника апеляційний суд відхилив, мотивуючи тим, що відповідальність за порушення, пов‘язані з корупцією, встановлена главою 13-А Кодексу України про адміністративні правопорушення (статті 172-4 — 172-9-2), яка є чинною. Зокрема, положення статті 172-6 КУпАП рішенням Конституційного Суду України №13-р/2020 неконституційними не визнані і цим рішенням не вирішувались питання, що стосуються адміністративної відповідальності за ст.172-6 КУпАП.

Виходячи з наведеного, суддя Тернопільського апеляційного суду апеляційну скаргу захисника Михайла С. залишив без задоволення, а постанову Бучацького районного суду — без змін, – повідомляє пресслужба Тернопільського апеляційного суду.