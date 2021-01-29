У тернопільській бібліотеці з лютого безкоштовно навчатимуть польської мови

Безкоштовні заняття з вивчення польської мови у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді відбуватимуться за наступним розкладом:

Четвер о 17:00 – клуб польської мови середнього рівня (викладачка Олена Кізьякова);

Неділя о 12:00 – клуб польської мови середнього рівня (викладач- Василь Криськів);

Неділя о 16:00 – клуб польської мови для початківців (викладачка Олена Кізьякова)

Умови участі: наявність квитка користувача бібліотеки на 2021 рік, маска. Квиток можна виготовити/поновити у касі бібліотеки (1-й поверх). Вартість – 30 грн./рік.

Триває набір слухачів на платний Інтенсив-курс польської мови для початківців.

Заняття розпочинаються із 15 лютого.

Надалі відбуватимуться у понеділок та середу о 17:30

Умова участі: наявність квитка користувача бібліотеки на 2021 рік, маска, квитанція про оплату курсу в розмірі 200 грн.

Деталі про заняття та запис на курс за телефоном: +38 068 912 16 68.

Наша адреса: вул. Д. Нечая, 29 (Новий Світ), Тернопільська обласна бібліотека для молоді