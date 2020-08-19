Іван Сороколіт – переможець партійного праймерізу на посаду міського голови Тернополя

Сьогодні продовж дня усі повноважні члени тернопільського осередку «Сили Людей» брали участь в таємному голосуванні (бюлетенями) з обрання свого кандидата на посаду міського голови Тернополя.

О 20:00 під час традиційних зборів команди «Сила Людей» відбувся публічний підрахунок голосів. Більшість віддала свою підтримку Івану Сороколіту – двічі депутату Тернопільської міської ради, що здобував найбільшу підтримку від виборців на минулих виборах, успішному підприємцю, громадському діячу, члену політради партії «Сила Людей».

Ще до оголошення результатів голосування лідери команди «Сила Людей», учасники праймерізу Іван Ковалик та Ігор Турський публічно заявили, що знімають свої кандидатури на користь Івана Сороколіта.

«Хочу зняти свою кандидатуру на користь Івана Сороколіта. Протягом багаторічної праці Іван довів свою спроможність, надійність і чесність. Відбувся як успішний депутат, політик, лідер. Іван Сороколіт це моя альтернатива!»,- заявив Іван Ковалик.

Усі члени команди «Сила Людей» в Тернополі щиро вітають Івана Сороколіта з тим кредитом довіри, який він отримав.Та ми впевнені, що Іван Сороколіт, справді, достойний кандидат, який гідно представить команду на місцевих виборах та переможе!

Нагадаємо, що до голосування «Сила Людей» протягом місяця збирала пропозиції від тернополян та від своїх партійців. Деталі тут:

https://www.facebook.com/sl.ternopil/posts/921408808337268.

Всього було запропоновано кілька десятків кандидатів. Після отримання згоди самих претендентів, частину з них включили в бюлетень фінального голосування.

«Сила Людей» демонструє на власному прикладі прозорість та відкритість у прийнятті важливих рішень!