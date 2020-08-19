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Новини Тернополя 

Тернопільщина: у половині громад вибори відбуватимуться за системою пропорційного представництва

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ЦВК призначила на 25 жовтня перші місцеві вибори у 55 територіальних громадах Тернопільської області. Загалом у голосуванні зможуть взяти участь більше 802 тисяч громадян. У 27 громадах вибори депутатів відбуватимуться за системою пропорційного представництва за відкритими виборчими списками, а у решті – за мажоритарною системою відносної більшості. Лише Тернопільського міського голову обиратимуть за мажоритарною виборчою системою абсолютної більшості. Про виборчі системи в різних громадах  інформує ОПОРА.

Вибори депутатів міських, сільських і селищних рад

Відповідно до частини 1 статті 192 Виборчого кодексу України у громадах, де менше 10 тисяч виборців, голосування за депутатів міських, сільських і селищних рад відбуватимуться за мажоритарною системою відносної більшості в багатомандатних виборчих округах. Тобто в раду проходять кандидати, які в окрузі набрали більше голосів. У кожному такому окрузі може бути обрано не менше двох і не більше чотирьох депутатів.

Натомість, згідно з частиною 2 цієї ж статті у громадах, де кількість виборців від 10 тисяч осіб, вибори проводитимуться за системою пропорційного представництва за відкритими партійними виборчими списками. Детальні роз’яснення щодо особливостей цієї системи можна прочитати на офіційному сайті ОПОРИ у статті «Як користуватися новою пропорційною системою на місцевих виборах?».

За якою виборчою системою буде проходити голосування до рад ОТГ, визначатимуть на основі даних про кількість виборців станом на 1 серпня 2020 року. ОПОРА проаналізувала ці відомості та з’ясувала, що 27 громад Тернопільщини нараховує більше 10 тисяч мешканців, які мають право голосу. Серед них є 18 міських та 9 селищних ОТГ.

Назва селищної, міської ради

Кількість виборців

Назва селищної, міської ради

Кількість виборців

Кременецька міська рада

32187

Козівська селищна рада

19086

Лановецька міська рада

16734

Микулинецька селищна рада

13014

Почаївська міська рада

14224

Підволочиська селищна рада

15018

Шумська міська рада

18154

Борщівська міська рада

22994

Вишнівецька селищна рада

12761

Бучацька міська рада

28818

Бережанська міська рада

19539

Заліщицька міська рада

21692

Збаразька міська рада

28936

Копичинецька міська рада

10285

Зборівська міська рада

15683

Монастириська міська рада

16239

Підгаєцька міська рада

13488

Хоростківська міська рада

11002

Скалатська міська рада

10548

Чортківська міська рада

28113

Теребовлянська міська рада

23181

Гусятинська селищна рада

12065

Тернопільська міська рада

178872

Золотопотіцька селищна рада

10519

Великоберезовицька селищна рада

17873

Мельнице-Подільська селищна рада

12901

Товстенська селищна рада

14489

 

 

 У 28 громадах Тернопільської області кількість виборців становить менше 10 тисяч. До них належить 7 селищних та 21 сільська ОТГ.

Назва сільської, селищної ради

Кількість виборців

Назва сільської, селищної ради

Кількість виборців

Борсуківська сільська рада

4958

Підгороднянська сільська рада

5746

Великодедеркальська сільська рада

4764

Саранчуківська сільська рада

5273

Лопушненська сільська рада

3941

Скориківська сільська рада

5831

Великобірківська селищна рада

4786

Гримайлівська селищна рада

7466

Залозецька селищна рада

8435

Заводська селищна рада

5159

Козлівська селищна рада

3250

Коропецька селищна рада

4847

Байковецька сільська рада

9936

Скала-Подільська селищна рада

8070

Білецька сільська рада

8353

Білобожницька сільська рада

8771

Великогаївська сільська рада

8873

Більче-Золотецька сільська рада

3268

Золотниківська сільська рада

5614

Васильковецька сільська рада

6797

Іванівська сільська рада

3143

Іване-Пустенська сільська рада

3858

Купчинецька сільська рада

2807

Колиндянська сільська рада

5557

Нараївська сільська рада

5436

Нагірянська сільська рада

6975

Озернянська сільська рада

5336

Трибухівська сільська рада

6481

За підрахунками ОПОРИ на основі інформацією з сайту ЦВК, загальна чисельність виборців в Тернопільській області становить більше 802 тисяч громадян. У Кременецькому районі вона дорівнює 107 тисяч 723 особи, у Тернопільському – 438 тисяч 057 осіб та у Чортківському – 256 тисяч 366 осіб.

Вибори міського голови

Відповідно до частин 4 та 5 статті 192 Виборчого кодексу України вибори міського голови в громаді, де до 75 тисяч виборців, проводяться за мажоритарною виборчою системою відносної більшості. А в громаді, де виборців 75 тисяч і більше, голову обирають за мажоритарною виборчою системою абсолютної більшості, тобто кандидат повинен набрати більше 50% голосів. У випадку, якщо за підсумками голосування жоден з кандидатів не отримав більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, то відповідна ТВК приймає рішення про проведення повторного голосування.

У Тернопільській області міського голову обиратимуть у 18 громадах. З них лише у Тернопільській ОТГ чисельність виборців перевищує межу 75 тисяч, тут 178 тисяч 872 громадян мають право голосу.

Назва посади

Кількість виборців

Назва посади

Кількість виборців

Кременецький міський голова

32187

Теребовлянський міський голова

23181

Лановецький міський голова

16734

Тернопільський міський голова

178872

Почаївський міський голова

14224

Борщівський міський голова

22994

Шумський міський голова

18154

Бучацький міський голова

28818

Бережанський міський голова

19539

Заліщицький міський голова

21692

Збаразький міський голова

28936

Копичинецький міський голова

10285

Зборівський міський голова

15683

Монастириський міський голова

16239

Підгаєцький міський голова

13488

Хоростківський міський голова

11002

Скалатський міський голова

10548

Чортківський міський голова

28113

Відповідно до Календарного плану основних організаційних заходів з підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року виборчий процес розпочинається 5 вересня (за п’ятдесят днів до дня голосування).

Джерело: https://oporaua.org/news/vybory/mistsevi-vybory/mistsevi_2020/20319-ternopilshchina-u-polovini-gromad-vibori-vidbuvatimutsia-za-sistemoiu-proportsiinogo-predstavnitstva

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