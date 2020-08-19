Тернопільщина: у половині громад вибори відбуватимуться за системою пропорційного представництва
ЦВК призначила на 25 жовтня перші місцеві вибори у 55 територіальних громадах Тернопільської області. Загалом у голосуванні зможуть взяти участь більше 802 тисяч громадян. У 27 громадах вибори депутатів відбуватимуться за системою пропорційного представництва за відкритими виборчими списками, а у решті – за мажоритарною системою відносної більшості. Лише Тернопільського міського голову обиратимуть за мажоритарною виборчою системою абсолютної більшості. Про виборчі системи в різних громадах інформує ОПОРА.
Вибори депутатів міських, сільських і селищних рад
Відповідно до частини 1 статті 192 Виборчого кодексу України у громадах, де менше 10 тисяч виборців, голосування за депутатів міських, сільських і селищних рад відбуватимуться за мажоритарною системою відносної більшості в багатомандатних виборчих округах. Тобто в раду проходять кандидати, які в окрузі набрали більше голосів. У кожному такому окрузі може бути обрано не менше двох і не більше чотирьох депутатів.
Натомість, згідно з частиною 2 цієї ж статті у громадах, де кількість виборців від 10 тисяч осіб, вибори проводитимуться за системою пропорційного представництва за відкритими партійними виборчими списками. Детальні роз’яснення щодо особливостей цієї системи можна прочитати на офіційному сайті ОПОРИ у статті «Як користуватися новою пропорційною системою на місцевих виборах?».
За якою виборчою системою буде проходити голосування до рад ОТГ, визначатимуть на основі даних про кількість виборців станом на 1 серпня 2020 року. ОПОРА проаналізувала ці відомості та з’ясувала, що 27 громад Тернопільщини нараховує більше 10 тисяч мешканців, які мають право голосу. Серед них є 18 міських та 9 селищних ОТГ.
Назва селищної, міської ради
Кількість виборців
Назва селищної, міської ради
Кількість виборців
Кременецька міська рада
32187
Козівська селищна рада
19086
Лановецька міська рада
16734
Микулинецька селищна рада
13014
Почаївська міська рада
14224
Підволочиська селищна рада
15018
Шумська міська рада
18154
Борщівська міська рада
22994
Вишнівецька селищна рада
12761
Бучацька міська рада
28818
Бережанська міська рада
19539
Заліщицька міська рада
21692
Збаразька міська рада
28936
Копичинецька міська рада
10285
Зборівська міська рада
15683
Монастириська міська рада
16239
Підгаєцька міська рада
13488
Хоростківська міська рада
11002
Скалатська міська рада
10548
Чортківська міська рада
28113
Теребовлянська міська рада
23181
Гусятинська селищна рада
12065
Тернопільська міська рада
178872
Золотопотіцька селищна рада
10519
Великоберезовицька селищна рада
17873
Мельнице-Подільська селищна рада
12901
Товстенська селищна рада
14489
У 28 громадах Тернопільської області кількість виборців становить менше 10 тисяч. До них належить 7 селищних та 21 сільська ОТГ.
Назва сільської, селищної ради
Кількість виборців
Назва сільської, селищної ради
Кількість виборців
Борсуківська сільська рада
4958
Підгороднянська сільська рада
5746
Великодедеркальська сільська рада
4764
Саранчуківська сільська рада
5273
Лопушненська сільська рада
3941
Скориківська сільська рада
5831
Великобірківська селищна рада
4786
Гримайлівська селищна рада
7466
Залозецька селищна рада
8435
Заводська селищна рада
5159
Козлівська селищна рада
3250
Коропецька селищна рада
4847
Байковецька сільська рада
9936
Скала-Подільська селищна рада
8070
Білецька сільська рада
8353
Білобожницька сільська рада
8771
Великогаївська сільська рада
8873
Більче-Золотецька сільська рада
3268
Золотниківська сільська рада
5614
Васильковецька сільська рада
6797
Іванівська сільська рада
3143
Іване-Пустенська сільська рада
3858
Купчинецька сільська рада
2807
Колиндянська сільська рада
5557
Нараївська сільська рада
5436
Нагірянська сільська рада
6975
Озернянська сільська рада
5336
Трибухівська сільська рада
6481
За підрахунками ОПОРИ на основі інформацією з сайту ЦВК, загальна чисельність виборців в Тернопільській області становить більше 802 тисяч громадян. У Кременецькому районі вона дорівнює 107 тисяч 723 особи, у Тернопільському – 438 тисяч 057 осіб та у Чортківському – 256 тисяч 366 осіб.
Вибори міського голови
Відповідно до частин 4 та 5 статті 192 Виборчого кодексу України вибори міського голови в громаді, де до 75 тисяч виборців, проводяться за мажоритарною виборчою системою відносної більшості. А в громаді, де виборців 75 тисяч і більше, голову обирають за мажоритарною виборчою системою абсолютної більшості, тобто кандидат повинен набрати більше 50% голосів. У випадку, якщо за підсумками голосування жоден з кандидатів не отримав більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, то відповідна ТВК приймає рішення про проведення повторного голосування.
У Тернопільській області міського голову обиратимуть у 18 громадах. З них лише у Тернопільській ОТГ чисельність виборців перевищує межу 75 тисяч, тут 178 тисяч 872 громадян мають право голосу.
Назва посади
Кількість виборців
Назва посади
Кількість виборців
Кременецький міський голова
32187
Теребовлянський міський голова
23181
Лановецький міський голова
16734
Тернопільський міський голова
178872
Почаївський міський голова
14224
Борщівський міський голова
22994
Шумський міський голова
18154
Бучацький міський голова
28818
Бережанський міський голова
19539
Заліщицький міський голова
21692
Збаразький міський голова
28936
Копичинецький міський голова
10285
Зборівський міський голова
15683
Монастириський міський голова
16239
Підгаєцький міський голова
13488
Хоростківський міський голова
11002
Скалатський міський голова
10548
Чортківський міський голова
28113
Відповідно до Календарного плану основних організаційних заходів з підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року виборчий процес розпочинається 5 вересня (за п’ятдесят днів до дня голосування).
Джерело: https://oporaua.org/news/vybory/mistsevi-vybory/mistsevi_2020/20319-ternopilshchina-u-polovini-gromad-vibori-vidbuvatimutsia-za-sistemoiu-proportsiinogo-predstavnitstva