Тернопільщина: у половині громад вибори відбуватимуться за системою пропорційного представництва

ЦВК призначила на 25 жовтня перші місцеві вибори у 55 територіальних громадах Тернопільської області. Загалом у голосуванні зможуть взяти участь більше 802 тисяч громадян. У 27 громадах вибори депутатів відбуватимуться за системою пропорційного представництва за відкритими виборчими списками, а у решті – за мажоритарною системою відносної більшості. Лише Тернопільського міського голову обиратимуть за мажоритарною виборчою системою абсолютної більшості. Про виборчі системи в різних громадах інформує ОПОРА.

Вибори депутатів міських, сільських і селищних рад

Відповідно до частини 1 статті 192 Виборчого кодексу України у громадах, де менше 10 тисяч виборців, голосування за депутатів міських, сільських і селищних рад відбуватимуться за мажоритарною системою відносної більшості в багатомандатних виборчих округах. Тобто в раду проходять кандидати, які в окрузі набрали більше голосів. У кожному такому окрузі може бути обрано не менше двох і не більше чотирьох депутатів.

Натомість, згідно з частиною 2 цієї ж статті у громадах, де кількість виборців від 10 тисяч осіб, вибори проводитимуться за системою пропорційного представництва за відкритими партійними виборчими списками. Детальні роз’яснення щодо особливостей цієї системи можна прочитати на офіційному сайті ОПОРИ у статті «Як користуватися новою пропорційною системою на місцевих виборах?».

За якою виборчою системою буде проходити голосування до рад ОТГ, визначатимуть на основі даних про кількість виборців станом на 1 серпня 2020 року. ОПОРА проаналізувала ці відомості та з’ясувала, що 27 громад Тернопільщини нараховує більше 10 тисяч мешканців, які мають право голосу. Серед них є 18 міських та 9 селищних ОТГ.

Назва селищної, міської ради Кількість виборців Назва селищної, міської ради Кількість виборців Кременецька міська рада 32187 Козівська селищна рада 19086 Лановецька міська рада 16734 Микулинецька селищна рада 13014 Почаївська міська рада 14224 Підволочиська селищна рада 15018 Шумська міська рада 18154 Борщівська міська рада 22994 Вишнівецька селищна рада 12761 Бучацька міська рада 28818 Бережанська міська рада 19539 Заліщицька міська рада 21692 Збаразька міська рада 28936 Копичинецька міська рада 10285 Зборівська міська рада 15683 Монастириська міська рада 16239 Підгаєцька міська рада 13488 Хоростківська міська рада 11002 Скалатська міська рада 10548 Чортківська міська рада 28113 Теребовлянська міська рада 23181 Гусятинська селищна рада 12065 Тернопільська міська рада 178872 Золотопотіцька селищна рада 10519 Великоберезовицька селищна рада 17873 Мельнице-Подільська селищна рада 12901 Товстенська селищна рада 14489

У 28 громадах Тернопільської області кількість виборців становить менше 10 тисяч. До них належить 7 селищних та 21 сільська ОТГ.

Назва сільської, селищної ради Кількість виборців Назва сільської, селищної ради Кількість виборців Борсуківська сільська рада 4958 Підгороднянська сільська рада 5746 Великодедеркальська сільська рада 4764 Саранчуківська сільська рада 5273 Лопушненська сільська рада 3941 Скориківська сільська рада 5831 Великобірківська селищна рада 4786 Гримайлівська селищна рада 7466 Залозецька селищна рада 8435 Заводська селищна рада 5159 Козлівська селищна рада 3250 Коропецька селищна рада 4847 Байковецька сільська рада 9936 Скала-Подільська селищна рада 8070 Білецька сільська рада 8353 Білобожницька сільська рада 8771 Великогаївська сільська рада 8873 Більче-Золотецька сільська рада 3268 Золотниківська сільська рада 5614 Васильковецька сільська рада 6797 Іванівська сільська рада 3143 Іване-Пустенська сільська рада 3858 Купчинецька сільська рада 2807 Колиндянська сільська рада 5557 Нараївська сільська рада 5436 Нагірянська сільська рада 6975 Озернянська сільська рада 5336 Трибухівська сільська рада 6481

За підрахунками ОПОРИ на основі інформацією з сайту ЦВК, загальна чисельність виборців в Тернопільській області становить більше 802 тисяч громадян. У Кременецькому районі вона дорівнює 107 тисяч 723 особи, у Тернопільському – 438 тисяч 057 осіб та у Чортківському – 256 тисяч 366 осіб.

Вибори міського голови

Відповідно до частин 4 та 5 статті 192 Виборчого кодексу України вибори міського голови в громаді, де до 75 тисяч виборців, проводяться за мажоритарною виборчою системою відносної більшості. А в громаді, де виборців 75 тисяч і більше, голову обирають за мажоритарною виборчою системою абсолютної більшості, тобто кандидат повинен набрати більше 50% голосів. У випадку, якщо за підсумками голосування жоден з кандидатів не отримав більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, то відповідна ТВК приймає рішення про проведення повторного голосування.

У Тернопільській області міського голову обиратимуть у 18 громадах. З них лише у Тернопільській ОТГ чисельність виборців перевищує межу 75 тисяч, тут 178 тисяч 872 громадян мають право голосу.

Назва посади Кількість виборців Назва посади Кількість виборців Кременецький міський голова 32187 Теребовлянський міський голова 23181 Лановецький міський голова 16734 Тернопільський міський голова 178872 Почаївський міський голова 14224 Борщівський міський голова 22994 Шумський міський голова 18154 Бучацький міський голова 28818 Бережанський міський голова 19539 Заліщицький міський голова 21692 Збаразький міський голова 28936 Копичинецький міський голова 10285 Зборівський міський голова 15683 Монастириський міський голова 16239 Підгаєцький міський голова 13488 Хоростківський міський голова 11002 Скалатський міський голова 10548 Чортківський міський голова 28113

Відповідно до Календарного плану основних організаційних заходів з підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року виборчий процес розпочинається 5 вересня (за п’ятдесят днів до дня голосування).

Джерело: https://oporaua.org/news/vybory/mistsevi-vybory/mistsevi_2020/20319-ternopilshchina-u-polovini-gromad-vibori-vidbuvatimutsia-za-sistemoiu-proportsiinogo-predstavnitstva