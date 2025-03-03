Корупційні ризики на Тернопільщині: забудова, земля та публічні закупівлі
На Тернопільщині найбільші корупційні ризики зосереджені у сферах забудови, земельних відносин та публічних закупівель. Про це заявив заступник голови НАЗК Сергій Гупяк.
За його словами, найбільш проблемними є механізми укладання інвестиційних угод із забудовниками, передача земельних ділянок в оренду та можливі конфлікти інтересів при проведенні тендерів. Подібні проблеми є у всіх регіонах, але на Тернопільщині вони мають особливо помітний характер.
НАЗК не лише аналізує корупційні ризики, а й пропонує механізми їх мінімізації, зокрема через цифровізацію процесів. Важливим інструментом є система “ProZorro”, що забезпечує відкритість тендерних процедур.
Також триває кампанія декларування, що триватиме до кінця березня. НАЗК запровадило автоматичну перевірку декларацій, що дозволило суттєво підвищити ефективність виявлення порушень. У 2024 році із 715 перевірених декларацій у 353 було виявлено недостовірні дані на 3,8 млрд грн.
Окрему увагу НАЗК приділяє захисту викривачів корупції. Особи, які повідомляють про порушення, отримують юридичний захист, гарантії збереження роботи та запобігання тиску з боку керівництва.
- Основні корупційні ризики на Тернопільщині – забудова, використання земельних ділянок та публічні закупівлі.
- Корупційні схеми – непрозорі інвестиційні угоди, махінації з орендою землі, перемога одних і тих самих компаній у тендерах.
- Роль НАЗК – аналіз корупційних ризиків, цифровізація процесів (зокрема, через “ProZorro”), методологічні рекомендації.
- Декларування – автоматизація перевірки, прив’язка до реєстрів, логічно-арифметичний контроль, що дозволив виявити недостовірні дані у 50% перевірених декларацій на суму 3,8 млрд грн.
- Захист викривачів – надається юридична підтримка, захист від звільнення, зниження зарплат та тиску.