“Пацики” Бориса Малюги: благодійний показ у Тернополі

16 жовтня о 17:00 у кінотеатрі «Злата» відбудеться благодійний показ короткометражного документального фільму «Пацики» режисера, уродженця Тернополя, Бориса Малюги.

Зйомки відбувалися наприкінці травня 2024 року поблизу міста Часів Яр, а також у Лимані та Слов’янську. Герої фільму – тернополяни.

Фільм — дипломна робота, яку Малюга захистив на відзнаку, а згодом ще й отримав перемогу на одному кінофестивалі та став фіналістом фестивалю від «Громадського». Крім того, стрічку номіновано на 7-му Міжнародному кінофестивалі NanoCon 2025 (NIFF), що відбудеться у Вашингтоні (США).

*Вже у жовтні документальний короткометражний фільм режисера Бориса Малюги «ПАЦИКИ» вирушить у промотур 10-ма українськими містами: Тернопіль, Івано-франківськ, Чернівці, Львів, Хмельницький, Вінниця, Київ, Луцьк, Одеса, Харків.

Стрічка, впродовж якої автор супроводжує військових під час служби та відпочинку, а глядач занурюється у буденне військове життя, не залишить нікого байдужим.

Попри те, що фільм знято у 2024 році, він вже встиг отримати схвальні відгуки кінокритиків та глядачів. У рамках туру «ПАЦИКИ» буде презентовано у кількох обласних центрах, де також відбудуться зустрічі з автором та героями стрічки.