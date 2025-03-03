Хвилина мовчання на честь Олександра ОСАДКА

Олександр був людиною багатогранною – економіст, будівельник, письменник і танцюрист. Він мріяв після перемоги станцювати з дружиною Ганною особливе повоєнне танго, за що й отримав свій позивний “Танго” на фронті.



Турботливий батько, він виховував у дітей не лише фізичну силу, а й духовність. Великий книголюб, писав прозу, яка вже після його загибелі увійшла до збірки “Жити не можна померти” та отримала визнання літературної спільноти.



46-річний Олександр добровольцем став на захист України з перших днів повномасштабного вторгнення. Спочатку в територіальній обороні, згодом – кулеметником у десантно-штурмовій бригаді.



9 липня 2022 року під час мінометного обстрілу біля Мазанівки на Донеччині він врятував побратима ціною власного життя.



За мужність і самопожертву удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”. У скорботі залишились мама Катерина Михайлівна, дружина Ганна, син Юрій та донька Софія, які бережуть пам’ять про нього у своїх серцях та книгах.

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