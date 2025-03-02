У Тернополі на зупинці транспорту водій на смерть збив чоловіка та втік

Співробітники Тернопільського районного управління поліції розшукують водія, причетного до смертельної ДТП.

Подія трапилася у неділю, 2 березня, близько 20:10 у Тернополі на вулиці Київській. За попередніми даними, водій невстановленого автомобіля, рухаючись з вулиці Київської в напрямку вулиці Тарнавського, в межах зупинки громадського транспорту наїхав на чоловіка. Від отриманих травм 67-річний тернополянин загинув на місці події.

Поліцейські звертаються до очевидців аварії, водіїв, які в цей час проїжджали вулицею Київською та мають відеореєстратори, з проханням надати запис або будь-яку інформацію, що допоможе встановити обставини ДТП та розшукати водія.

Інформацію можна повідомити на спецлінію 102.