“Креатор-Буд” підтримує ініціативну Really Building

Єднаємось!

Сильні, коли разом!

..ми не боїмося погроз!

..ми не панікуємо!

..ми об’єднуємось сьогодні – заради нашого завтра!

Закликаємо забудовників та відповідальний бізнес – спільноту долучитися до флешмобу!

У День єднання, 16.02 розмістіть прапор України на дахах будинків. Нехай він замайорить, як символ сили та свободи.

Діліться вашими фото та відео під хештегом #сильніколиразом, запрошуйте долучитись друзів та партнерів! Підтримаймо один одного, нагадаймо кожному, що українці – зібрані, сміливі та сильні. Тільки тоді, коли РАЗОМ!

В такий важливий час для нашої країни, ми не залишаємось осторонь, продовжуємо працювати та робимо все, що є в наших силах, для забезпечення стабільності нашої держави.

Все буде – Україна!

Передаємо ініціативу Taryan Group , GEOS