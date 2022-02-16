16:36 | 16.02.2022
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Політика 

“Креатор-Буд” підтримує ініціативну Really Building

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Єднаємось!🇺🇦

Сильні, коли разом!

..ми не боїмося погроз!

..ми не панікуємо!

..ми об’єднуємось сьогодні – заради нашого завтра!

 

Закликаємо забудовників та відповідальний бізнес – спільноту долучитися до флешмобу! 

 

У День єднання, 16.02 розмістіть прапор України на дахах будинків. Нехай він замайорить, як символ сили та свободи. 

 

Діліться вашими фото та відео під хештегом #сильніколиразом, запрошуйте долучитись друзів та партнерів! Підтримаймо один одного, нагадаймо кожному, що українці – зібрані, сміливі та сильні. Тільки тоді, коли РАЗОМ!

 

В такий важливий час для нашої країни, ми не залишаємось осторонь, продовжуємо працювати та робимо все, що є в наших силах, для забезпечення стабільності нашої держави.

 

Все буде – Україна! 🇺🇦
 
Передаємо ініціативу Taryan Group , GEOS

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