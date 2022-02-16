“Креатор-Буд” підтримує ініціативну Really Building
Єднаємось!
Сильні, коли разом!
..ми не боїмося погроз!
..ми не панікуємо!
..ми об’єднуємось сьогодні – заради нашого завтра!
Закликаємо забудовників та відповідальний бізнес – спільноту долучитися до флешмобу!
У День єднання, 16.02 розмістіть прапор України на дахах будинків. Нехай він замайорить, як символ сили та свободи.
Діліться вашими фото та відео під хештегом #сильніколиразом, запрошуйте долучитись друзів та партнерів! Підтримаймо один одного, нагадаймо кожному, що українці – зібрані, сміливі та сильні. Тільки тоді, коли РАЗОМ!
В такий важливий час для нашої країни, ми не залишаємось осторонь, продовжуємо працювати та робимо все, що є в наших силах, для забезпечення стабільності нашої держави.