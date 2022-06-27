На Тернопільщині підприємство збільшило ціну газу на 215 %

Прокуратура вимагає повернення безпідставно сплачених коштів за газ для забезпечення закладів освіти, ціни на який збільшували на 215 %

Бучацькою окружною прокуратурою до Господарського суду Тернопільської області заявлено позов в інтересах держави до товариства з обмеженою відповідальністю про визнання недійсними додаткових угод до договору про постачання газу та стягнення надмірно сплачених понад 240 тис грн.

Встановлено, що між селищною радою Чортківського району і товариством з обмеженою відповідальністю у 2020 році укладено договір постачання природного газу закладам освіти та установам органу місцевого самоврядування територіальної громади.

Надалі сторони уклали 8 додаткових угод до даного договору, згідно яких ціну газу було збільшено на 215 % з одночасним зменшенням кількості кубометрів газу на 51%. При цьому сторонами не обґрунтовано та документально не підтверджено необіхідність збільшення ціни на паливо.

Відтак, прокуратура через суд вимагатиме визнання вказаних угод недійсними та повернення безпідставно сплачених коштів до бюджету.

Господарським судом відкрито провадження у справі, – повідомляє п ресслужба Тернопільської обласної прокуратури.