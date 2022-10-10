Через критично низьку напругу сьогодні у Тернополі не буде гарячої води

Ворог вдається до терористичних атак на критичну інфраструктуру всієї країни. Через критично низьку напругу в електромережі у Тернополі КП ТМТКЕ не може запустити технологічне обладнання. Про це повідомляє Тернопільміськтеплокомуненерго.

У зв’язку з необхідністю стабілізувати напругу у електромережах та зберегти життєдіяльність міста, запуск котелень у Тернополі не відбудеться.

Відтак гаряча вода сьогодні, 10 жовтня, буде відсутня.