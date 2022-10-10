07:33 | 11.10.2022
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Через критично низьку напругу сьогодні у Тернополі не буде гарячої води

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Ворог вдається до терористичних атак на критичну інфраструктуру всієї країни. Через критично низьку напругу в електромережі у Тернополі КП ТМТКЕ не може запустити технологічне обладнання. Про це повідомляє Тернопільміськтеплокомуненерго.

У зв’язку з необхідністю стабілізувати напругу у електромережах  та зберегти життєдіяльність міста, запуск котелень у Тернополі не відбудеться.

Відтак гаряча вода сьогодні, 10 жовтня, буде відсутня.

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