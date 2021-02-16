Майже 86 мільйонів втратив бюджет Тернополя через депутатів

«Сила Людей» продовжує аналізувати та оприлюднювати рішення Тернопільської міської ради 8-го скликання, які призвели до прямих втрат бюджету громади.

ЗАГАЛЬНІ ВТРАТИ БЮДЖЕТУ за результатом 3-ї сесії (29 січня 2021 р.) становлять орієнтовно ВІСІМДЕСЯТ П’ЯТЬ МІЛЬЙОНІВ ВІСІМСОТ ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ.

А саме:

Рішення №8/3/13

Про надання дозволу на списання майна комунальної власності «Споруда бази (асфальтове покриття) – склад солі і піску площею 435,4 м.кв. первісною балансовою вартістю 237077,43 грн.».

https://ternopilcity.gov.ua/…/rishennya-sesii/46085.html

Поіменне голосування – https://ternopilcity.gov.ua/app5/8-3-13-29_01_2021.pdf

Дане рішення є заключним елементом «схеми» з безкоштовного надання приватній компанії першої частини земельної ділянки (6110100000:13:006:0056) колишнього комунального підприємства «Міська шляхово-експлуатаційна дільниця» (МШЕД) площею 1,3705 га під будівництво «багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури».

Про дану оборудку ми опублікуємо окреме розслідування.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ БЮДЖЕТУ: 40 млн. грн.

Рішення №8/3/15

Про приватизацію об’єкта комунальної власності «нежитлові приміщення будівлі за адресою: м.Тернопіль, вул. Тролейбусна, 7а, загальною площею 5972,7 кв.м, а саме: приміщення виробничого корпусу А. загальною площею 2091,3 кв.м; приміщення виробничого корпусу Б загальною площею 2440,7 кв.м; приміщення контрольно-пропускного пункту В площею 170,0 кв.м; приміщення гаража під навіс Д площею 1270,7 кв.м.»

Поіменне голосування – https://ternopilcity.gov.ua/app5/8-3-15-29_01_2021.pdf

Дане рішення є ключовим елементом схеми з передачі приватній особі комунального майна загальною площею близько 6000 м.кв., яке розташоване на комунальній земельній ділянці (6110100000:13:006:0055) площею 1,225 га.

Дану оборудку ми описували детальніше – https://www.facebook.com/sl.ternopil/posts/1065537577257723

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ БЮДЖЕТУ: 40 млн. грн. (за умови, якщо нерухомість продадуть без аукціону існуючому орендарю за 10 млн.грн.).

Рішення №8/3/17

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою вул.Гоголя гр.Гусаківській Н.Д. площею 0,0309га для будівництва та обслуговування житлового будинку

https://ternopilcity.gov.ua/…/rishennya-sesii/46161.html

Поіменне голосування – https://ternopilcity.gov.ua/app5/8-3-17-29_01_2021.pdf

Безкоштовне надання земельної ділянки в центрі міста.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ БЮДЖЕТУ: 800 тис. грн.

Рішення № 8/3/28

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (6110100000:05:002:0136) за адресою вул. Василя Стуса,1а ТОВ «Аквіла – Галичина» площею 0,0567 га

https://ternopilcity.gov.ua/…/rishennya-sesii/46143.html

Поіменне голосування – https://ternopilcity.gov.ua/app5/8-3-28-29_01_2021.pdf

Дане рішення є заключним елементом схеми з безкоштовного надання приватній компанії земельної ділянки під будівництво торгових кіосків в комерційно привабливій частині міста (вздовж вул.15 квітня біля заводу «Оріон»).

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ БЮДЖЕТУ: 2 млн. грн.

Рішення №8/3/80

Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою вул.Смакули (гр.Шевчук В.В. та інші)

https://ternopilcity.gov.ua/…/rishennya-sesii/46197.html

Поіменне голосування – https://ternopilcity.gov.ua/app5/8-3-80-29_01_2021.pdf

Даним рішенням безкоштовно надано двом приватним особам дві земельні (6110100000:04:003:0164, 6110100000:04:003:0161) ділянки загальною площею 0,1362 га «для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд» в зоні багатоповерхової забудови.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ БЮДЖЕТУ: 3 млн. грн.

Аналіз попередніх двох сесій за посиланням:

http://sl.te.ua/?p=1715

http://sl.te.ua/?p=1747

ЗАГАЛЬНІ ВТРАТИ БЮДЖЕТУ за результатом трьох сесій становлять орієнтовно 103 мільйони 200 тисяч гривень.