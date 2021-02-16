17:29 | 16.02.2021
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Новини Тернополя 

Золоту медаль Чемпіонату України з легкої атлетики завоювала спортсменка з Тернопільщини

Irena 0 Views Прокоментуй!
Вихованка Тернопільської обласної школи вищої спортивної майстерності, член збірної України, Майстер спорту України міжнародного класу Наталія Стребкова (Солтан) здобула перемогу на Чемпіонаті України з легкої атлетики в приміщенні.
 
0Наталія Стребкова (Солтан) встановила особистий рекорд, подолавши дистанцію у 3000 метрів з результатом 9:08:09.
 
Тренер Наталії — Олександр Степанюк.
 
«Даний результат дає можливість взяти участь в Чемпіонаті Європи з легкої атлетики серед дорослих», — повідомляє Федерація легкої атлетики Тернопільської області.
 
Бажаємо Наталії Стребковій (Солтан) вдалих виступів та нових перемог!

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