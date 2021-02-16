Золоту медаль Чемпіонату України з легкої атлетики завоювала спортсменка з Тернопільщини

Вихованка Тернопільської обласної школи вищої спортивної майстерності, член збірної України, Майстер спорту України міжнародного класу Наталія Стребкова (Солтан) здобула перемогу на Чемпіонаті України з легкої атлетики в приміщенні.

Наталія Стребкова (Солтан) встановила особистий рекорд, подолавши дистанцію у 3000 метрів з результатом 9:08:09. Наталія Стребкова (Солтан) встановила особистий рекорд, подолавши дистанцію у 3000 метрів з результатом 9:08:09.

Тренер Наталії — Олександр Степанюк.

«Даний результат дає можливість взяти участь в Чемпіонаті Європи з легкої атлетики серед дорослих», — повідомляє Федерація легкої атлетики Тернопільської області.

Бажаємо Наталії Стребковій (Солтан) вдалих виступів та нових перемог!