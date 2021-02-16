У Збаражі на Тернопільщині відкрили сучасний спорткомплекс (фото, відео)

Сучасний спортивний комплекс, площа якого становить 1000 метрів квадратних, 15 лютого відкрили в Збаражі.

У приміщенні облаштовано сучасні зали для тренувань та змагань із міні-футболу, волейболу, гандболу, тенісу, баскетболу, вільної боротьби, гирьового спорту, глядацькі трибуни на 80 місць. Також у спорткомплексі є роздягальні, душові й туалети, кабінет медпрацівника, тренерські кімнати.

Участь у відкритті спортивного залу взяв голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

– Ми завжди пишаємося здобутками наших спортсменів та віримо в них. Цей унікальний спортивний комплекс у Збаражі стане родзинкою Тернопільщини. Впевнений, у майбутньому тут проводитимуть змагання найвищого рівня. Бажаю, щоб діти та молодь охоче тренувалися у цьому сучасному спорткомплексі, ставали здоровішими, сильнішими та успішнішими. Сподіваюся, такі спортивні зали з часом з’являться у кожній громаді, аби діти й молодь, які люблять спорт, мали змогу реалізувати себе, – зазначив Михайло Головко.

Під час урочистостей голова обласної ради подарував для спортивного комплексу нове табло.

– Нехай підсумковий рахунок змагань на цьому табло завжди буде на користь спортсменів й команд з Тернопільщини, – наголосив Михайло Головко.