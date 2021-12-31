Мультиплікаційним роликом лідер «УДАРу» привітав українців зі святами (відео)

Лідер партії «УДАР» Віталій Кличко оригінально привітав українців з новорічними та різдвяними святами.

У святковому відеоролику політик разом Святим Миколаєм відвідали добре впізнавані локації зимового Києва.

На велосипедах вони перетнули новий пішохідно-велосипедний міст, що з’єднує Володимирську гірку та Арку дружби народів. Стрибнувши з парашутом, пролетіли поблизу скульптури «Батьківщина-Мати».

– Добра і радості! Ми все подолаємо! – наголосив Віталій Кличко.