Преимущества наливной парфюмерии, особенности выбора

Наливная парфюмерия давно пользуется спросом. Она отличается доступностью стоимости и тем, что можно приобрести любой известный аромат, возможно даже любимый на разлив. Такой вариант идеально подходит всем, кто еще не определился и желает подобрать себе идеальный аромат. Выбирать наливную парфюмерию легко на сайте официально дилера компании PERFUMER, там же сделать заказ.

В чем преимущества?

Ходят упорные слухи, что наливная парфюмерия уступает по качеству, но это не так. Кроме того, существуют и другие преимущества, например:

Доступность цены. Она достигается за счет отсутствия фирменной упаковки брендовой парфюмерии.

Соответствие оригинальным ароматам. Наливные варианты по качеству не уступают оригинальным. Их схожесть равняется 99%.

Использование своей тары. В некоторых случаях можно воспользоваться существующей тарой повторно. Не нужно покупать полностью всю упаковку.

Отсутствие маркетинговой раскрутки. Затраты на рекламу автоматически входят в конечную рыночную стоимость продукта. Поэтому наливной вариант более выгодный.

Не следует думать, что качество подобной парфюмерии уступает оригиналу. Все зависит от продавцов. Китайскую подделку определить очень просто – она практически не имеет цвета, может содержать осадок. Аромат тоже отличается. Наливная парфюмерия практически ничем не отличается от изделий известных производителей, даже представляет свои ароматы, к примеру, духи Reni уже имеют своих поклонников и являются полноценным брендовым продуктом.

Правила выбора

Ввиду того, что наливная парфюмерия не имеет известных названий, а только соответствующие номера, то их важно знать, чтобы выбрать любимый. Ведь наливной вариант – это не подделка, а замена, поэтому присваивается определенный номер, по которому можно распознать композицию.

Тем, кто еще не выбрал свой аромат. Наливная парфюмерия дает много пространства для экспериментов. Существует большое количество различных композиций. Не всегда роль играет возраст, скорее особенности кожного покрова. Ведь от него зависит, как раскроется аромат в дальнейшем. Однако подбирать запах нужно экспериментальным путем. Пробовать различные сочетания ингредиентов, пока не сложится любимый аромат.

Наливная парфюмерия – отличная альтернатива существующим брендовым ароматам. Она ничем не уступает по качеству, главное приобрести у надежных дилеров.