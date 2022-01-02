В останній день минулого року на Тернопільщині зіткнулись міжнародний рейсовий автобус та автомобіль

Дорожньо-транспортна пригода сталась в ніч з 30 на 31 грудня в с. Озерна Тернопільського району. Близько 02.00 годин на автодорозі «Львів – Тернопіль» не розминулись рейсовий автобус сполученням «Варшава – Могилів-Подільський» та автомобіль «Daewoo Lanos».

Внаслідок ДТП була травмована пасажирка легкового автомобіля, 22-річна місцева жителька. Потерпілу, з травмами різного ступеня важкості, госпіталізували в КНП «Зборівська МЛ».