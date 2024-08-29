Михайло Головко вдруге йде до суду оскаржувати своє звільнення

Відповідний адміністративний позов зареєструвади 26 серпня 2024 року, коли буде розгляд справи по суті – поки що невідомо.

Михайло Головко у коментарі «20 хвилин» підтвердив, що оскаржує у суді дії депутатів, які вдруге проголосували за його звільнення 1 серпня.

Переконує, для нього це діло принципу, адже таке рішення було незаконним.

­ “Рішення суду ніхто не виконав. Тобто апеляційна палата у Львові поновила мене на посаді негайно, а поновлення — це є ряд процедур. Воно не було виконане. А голосувати зразу, коли людина ще не поновлена, на нашу думку це є незаконно. Як можна людину звільнити не поновивши, не виконавши рішення суду? Той, хто говорить, що я тримаюся за посаду, то тут хто зна хто більше тримається за посаду. Якщо вони переступають через закони України, через Конституцію, через суди”, — говорить Михайло Головко.

За словами Михайла Головка, поки що ніяких коштів йому не виплатили.

«20 хвилин» звернулися з інформаційним запитом до Тернопільської обласної ради стосовно рішення Восьмого апеляційного адміністративного суду про поновлення Михайла Головка на посаді. Цікавила позиція ТОР саме на повне рішення суду, де суддя вказав на порушення порядку скликання сесії, на якій було проголосоване звільнення Михайла Головка 26 жовтня 2023 року.

Але за 5 днів в облраді вказали лише, що не погоджуються із рішенням суду і будуть подавати касаційну скаргу.