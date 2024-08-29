До реального терміну ув’язнення засуджено п’ятьох жителів Тернопільщини, які поширювали кремлівську пропаганду

Кіберфахівці Служби безпеки проводять системну роботу з викриття та документування злочинів проросійських пропагандистів, яких ворожі спецслужби використовують у інформаційній війні проти України.

Інформаційні атаки росіян не зупиняються ні на хвилину і в багатьох випадках легіонам ворожих хакерів підіграють місцеві інтернет-агітатори, прихильники рашизму та загарбницької політики держави-агресора.

З початку 2024 року оперативниками УСБУ в Тернопільській області викрито 7 місцевих мешканців, які у соціальних мережах поширювали антиукраїнську пропаганду окупантів, а також виправдовували збройну агресію рф.

Вина п’ятьох жителів Тернопільщини доведена у суді. За порушення ст. 436-2 Кримінального кодексу України їм призначено реальні терміни позбавлення волі.

• Зокрем а, до 15 років позбавлення волі засуджено 21-річного жителя Кременецького району, який за завданням російської розвідки збирав координати об’єктів енергетики у Тернопільській та Хмельницькій областях .

Крім того, за вказівкою кураторів з фсб він адміністрував телеграм-канал, в якому активно висловлював підтримку та виправдовував діїбойовиків терористичної організації «днр» і найманців ПВК «вагнер».

• Інтернет-агітаторці з Почаєва, яка в соціальних мережах закликала українців до підтримки російських окупантів , суд обрав покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Для поширення злочинних закликів вона використовувала обліковий запис свого чоловіка,за допомогою якого розповсюджувала численні антиукраїнські дописи «рашистів», щовиправдовували окупацію України та звеличували воєнні злочини загарбників.

• До 3 років позбавлення волі засуджено тернополянина, прихильника ініціатив відомого колаборанта Стремоусова . П ісля початку повномасштабного військового вторгнення росіян він запереч ував факт збройної агресії російської федерації проти України , використову ючи власний профіль у популярній соціальній мережі .



Серед іншого, тернополянин поширював зрежисоване кремлівськими пропагандистами відео, на якому нібито евакуйовані росіянами жителі Маріуполя звинувачують українських захисників у обстрілах мирного населення та дякують окупантам за їхнє «звільнення» із охопленого вуличними боями міста.

• Суд обрав покарання у вигляді 2 років позбавлення волі уродженці Попасної, яка після початку відкритої збройної агресії росії переїхала на Тернопільщину та оселилася у Зборові .

Майже впродовж року вона поширювала у соціальній мережі ворожі заклики та наративи кремлівської пропаганди, в тому числі й образливі дописи про «придурків галичан, які встановили в Україні свої нацистські порядки». У оприлюднених матеріалах містились маніпулятивні твердження, якими російські пропагандисти намагалися звинуватити Україну у розв’язанні війни та виправдати окупацію частини територій нашої держави.

• Ж ительку Козови , яка у соціальних мережах звеличувала російських окупантів , засуджено до року позбавлення волі.

Громадянка росії після початку повномасштабного військового вторгнення оселитися на Тернопільщині та систематично розповсюджувала у мережі ворожі наративи. Для цього вона використовувала особистий профіль у забороненій російській соціальній мережі, через який активно поширювала антиукраїнські дописи «рашистів», що виправдовували окупацію України та звеличували воєнні злочини окупантів.

Викриття та блокування протиправної діяльності проросійських інтернет-агітаторів здійснювалося співробітниками Управління СБУ в Тернопільській області у взаємодії зі слідчими Національної поліції та за процесуального керівництва органів прокуратури.