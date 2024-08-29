На Тернопільщині родинам загиблих поліцейських вручили державні нагороди

Сьогодні, у День пам’яті загиблих захисників України, начальник ГУНП в Тернопільській області Сергій Зюбаненко та начальник Тернопільської обласної військової адміністрації В’ячеслав Негода зустрілися з родинами полеглих правоохоронців та вручили їм відзнаки.

«Хочу подякувати нашим Героям, які до останнього подиху залишалися вірними Присязі, та віддали за Україну найцінніше – свої життя. Пам’ятати про них – це наш священний обов’язок», – зазначив Сергій Зюбаненко.

За сумлінне та бездоганне служіння Українському народові державною нагородою – відзнакою Президента України «За оборону України» – посмертно нагороджено бійців роти «Тернопіль» та спецпідрозділу «КОРД».

За особисту мужність та героїзм подяками ГУНП посмертно відзначено поліцейських об’єднаної штурмової бригади Нацполіції «Лють» та бійця полку «Азов».

Вічна шана і світла пам’ять нашим Героям! Спогади про колег назавжди житимуть у наших серцях!

Також з нагоди 10-річниці боїв за Іловайськ пам’ятну відзнаку від начальника ГУНП отримав заступник начальника ГУНП, підполковник поліції Михайло Білецький, який безпосередньо брав участь у тих запеклих боях.