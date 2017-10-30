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Післяматчеві пенальті визначили переможця Тернопільського району серед футбольних команд вищої ліги

Irena 19 Views Прокоментуй!
Фото Романа Мацелюха.

На футбольному полі смт Велика Березовиця 28 жовтня відбувся довгоочікуваний фінальний матч чемпіонату Тернопільського району серед команд вищої ліги.

У першій половині першого тайму великобірківчани лідирували з рахунком 2:0, але наприкінці футболістам ФК с. Плотича вдалось все ж таки забити гол. Весь другий тайм поєдинок на футбольному полі тривав у гострій боротьбі, з багатьма жовтими картками з обох сторін. Тримав у напрузі числених уболівальників, яких, не дивлячись на негоду, – пориви прохолодного північно-західного вітру з дощем, – прибуло чимало на фінальний матч чемпіонату.

За три хвилини до закінчення другого тайму, коли здавалось, ще мить і перемога великобірківчан стане беззаперчною, футболістам з Плотичі з подачі кутового вдалось зрівняти рахунок – 2:2. Додаткові два короткі по 15 хв. тайми не визначили переможця. Для визначення переможця у цьому фінальному матчі, судді призначили післяматчеві пенальті, які завершились з рахунком 5:3 на користь ФК с. Плотича, і в результаті стала переможцем чемпіонату та виборола кубок Чемпіонів Тернопільського району серед команд вищої ліги.

У ФК “Вікторія” смт Великі Бірки друге, а у ФК с. Шляхтинці третє призові місця.

За інформацією Великобірківського селищного голови Romanа Matselyukhа.

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