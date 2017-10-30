Післяматчеві пенальті визначили переможця Тернопільського району серед футбольних команд вищої ліги

На футбольному полі смт Велика Березовиця 28 жовтня відбувся довгоочікуваний фінальний матч чемпіонату Тернопільського району серед команд вищої ліги.

У першій половині першого тайму великобірківчани лідирували з рахунком 2:0, але наприкінці футболістам ФК с. Плотича вдалось все ж таки забити гол. Весь другий тайм поєдинок на футбольному полі тривав у гострій боротьбі, з багатьма жовтими картками з обох сторін. Тримав у напрузі числених уболівальників, яких, не дивлячись на негоду, – пориви прохолодного північно-західного вітру з дощем, – прибуло чимало на фінальний матч чемпіонату.

За три хвилини до закінчення другого тайму, коли здавалось, ще мить і перемога великобірківчан стане беззаперчною, футболістам з Плотичі з подачі кутового вдалось зрівняти рахунок – 2:2. Додаткові два короткі по 15 хв. тайми не визначили переможця. Для визначення переможця у цьому фінальному матчі, судді призначили післяматчеві пенальті, які завершились з рахунком 5:3 на користь ФК с. Плотича, і в результаті стала переможцем чемпіонату та виборола кубок Чемпіонів Тернопільського району серед команд вищої ліги.

У ФК “Вікторія” смт Великі Бірки друге, а у ФК с. Шляхтинці третє призові місця.

За інформацією Великобірківського селищного голови Romanа Matselyukhа.