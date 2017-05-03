Неймовірні пригоди одного МАФу або Тернопільські парки заполонила “мафія”

Якщо пересічного жителя Тернополя спитати куди можна піти в місті на прогулянку гарної погожої днини, то найвірогідніше відповідь буде такою: “ Або в парк, або в центр”. Під час такої прогулянки ймовірно захочеться кави, чаю чи перекусити і щоб не йти в кафе чи ресторан, людина придбає ці смаколики в МАФі.

Підписати петицію щодо перевірки законності розміщення малих архітектурних форм (МАФів) в парках міста Тернополя: http://e-dem.in.ua/ternopil/Petition/View/693

Пропоную детальніше розібратися з тим, що таке МАФ:

Оскільки, для того щоб продавати каву чи іншу дрібничку не потрібно будувати капітальну споруду, дрібні підприємці зводять МАФи – тимчасові споруди. Це слово давно у всіх на слуху, і розшифровується як “Мала Архітектурна Форма”, в народі – “будки”, “ларьки”.

То чому власне питання “будок” так сколихнуло громадськість? Справа в тому, що розміщення деяких тимчасових споруд та їхній зовнішній вигляд викликають багато запитань. Краще один раз побачити, ніж 100 разів почути.

Для прикладу хочеться навести будку, яку поставили навпроти залізного дерева щастя, де фотографувалися молодята (лютий 2017).

Зусиллями небайдужих тернополянина і журналіста , будка з того місця пропала. Але яким було здивування, коли активісти виявили її на новому місці. Просто таки у парку Топільче на одній із центральних алей (березень 2017):

Будка так і залишилася неприкаянною і тепер “прикрашає” собою знову ж таки набережну у парку ім.Т. Шевченка (квітень 2017): “Будка як будка, чого причепилися ті активісти?”, – скаже пересічна людина. А річ у тім, що її зовнішній вигляд не є естетично привабливим і дико виривається із загального ландшафту. Низькоякісні матеріали, з яких нашвидкоруч склепали дане архітектурне диво, можуть виявитися токсичними і легкозаймистими. Але приватному підприємцю зовсім не шкода продавця, який проводитиме у будці всі дні спекотного літа. Щоб не бути зангажованими і зачарованими одним мафом, пропонуємо вам оцінити красу інших його побратимів, які було знайдено у Топільче та в парку ім.Т.Шевченка: Не забудьте підписати петицію щодо перевірки законності розміщення малих архітектурних форм (МАФів) в парках міста Тернополя: http://e-dem.in.ua/ternopil/Petition/View/693

OKSANA KUZMENKO