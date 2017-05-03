На Тернопільщині чергова дорожньо-транспортна пригода за участю нетверезого керманича

Ні великі штрафи, ні боязнь покалічити або ж позбавити життя невинних людей не стримує громадян утриматися від керування транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння.

Прикладом цього стала дорожньо-транспортна пригода на Збаражчині.

Так, 02 травня о 20:20 на автодорозі між с.Колодно та с.Шимківці Збаразького р-ну 45-річний місцевий житель, керуючи автомобілем марки «ВАЗ 21099», не переконався у безпечності маневру, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення із автомобілем марки «Skoda Octavia», за кермом якого перебував 26-річний співробітник місцевої поліції.

Внаслідок даної дорожньо-транспортної пригоди зазнали механічних пошкоджень обидва транспортних засоби, а водій автомобіля марки «ВАЗ 21099» отримав травми у вигляді: ЗЧМТ та забій лобної ділянки голови. Поліцейський не постраждав.

Ця пригода могла б і не трапитися, якщо б винуватець ДТП не перебував у стані алкогольного сп’яніння.

По даному факту відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Автомобілі поміщені на арештмайданчик Збаразького ВП Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області. Всі обставини даної пригоди з’ясує слідство.

Поліція Тернопільської області вкотре звертається до громадян утриматися від керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння.

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