16:52 | 30.09.2024
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Політика 

Майже по 100 тис. грн в місяць тернопільська лікарня платить телерадіокомпанії Юрія Фартушняка

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Фартушняк

 Тернопільська комунальна міська лікарня №2  (керівник – Ростислав Левчук) знову  уклала договір з Товариством з обмеженою відповідальністю Тернопільська телерадіокомпанія «Такт» для надання послуг з висвітлення діяльності на загальну суму 89 400,00 гривень у вересні і  на 97 500,00  гривень у серпні.  Про що свідчать дані офіційного майданчика Прозорро.

Ростислав Левчук

Лікарня замовила трансляцію аудіороликів в ефірі радіомовлення про переваги отримання медичної допомоги при пологах та ведення вагітності в амбулаторних умовах на базі перинатального центру 2-го рівня ТКМЛ №2 за програмою медичних гарантій для жителів Тернопільської области та виготовлення програм зі студії для інформування жителів Тернопільської міської територіальної громади про важливість та доступність послуг пакету «Стаціонарна допомога дорослим і дітям без проведення хірургічних операцій» в рамках Програми медичних гарантій, з роз”ясненням переліку безоплатних послуг, умов отримання планової та екстреної госпіталізації, а також особливостей проведення обстежень у стаціонарі комунального некомерційного підприємства «Тернопільська міська комунальна лікарня №2»

Товариство з обмеженою відповідальністю «Тернопільська телерадіокомпанія “ТАКТ”» належить політтехнологу міського голови Тернополя Сергія Надала та депутата Тернопільської міської ради від ВО «Свобода» Юрію Фартушняку.

Нагадаємо, у 2022 році лікарня №2  заплатила цій ж телерадіокомпанії 794 000 грнивень за інформаційні послуги.

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