Майже по 100 тис. грн в місяць тернопільська лікарня платить телерадіокомпанії Юрія Фартушняка

Тернопільська комунальна міська лікарня №2 (керівник – Ростислав Левчук) знову уклала договір з Товариством з обмеженою відповідальністю Тернопільська телерадіокомпанія «Такт» для надання послуг з висвітлення діяльності на загальну суму 89 400,00 гривень у вересні і на 97 500,00 гривень у серпні. Про що свідчать дані офіційного майданчика Прозорро.

Лікарня замовила трансляцію аудіороликів в ефірі радіомовлення про переваги отримання медичної допомоги при пологах та ведення вагітності в амбулаторних умовах на базі перинатального центру 2-го рівня ТКМЛ №2 за програмою медичних гарантій для жителів Тернопільської области та виготовлення програм зі студії для інформування жителів Тернопільської міської територіальної громади про важливість та доступність послуг пакету «Стаціонарна допомога дорослим і дітям без проведення хірургічних операцій» в рамках Програми медичних гарантій, з роз”ясненням переліку безоплатних послуг, умов отримання планової та екстреної госпіталізації, а також особливостей проведення обстежень у стаціонарі комунального некомерційного підприємства «Тернопільська міська комунальна лікарня №2»

Товариство з обмеженою відповідальністю «Тернопільська телерадіокомпанія “ТАКТ”» належить політтехнологу міського голови Тернополя Сергія Надала та депутата Тернопільської міської ради від ВО «Свобода» Юрію Фартушняку.

Нагадаємо, у 2022 році лікарня №2 заплатила цій ж телерадіокомпанії 794 000 грнивень за інформаційні послуги.