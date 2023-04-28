11:59 | 28.04.2023
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Новини Тернополя 

У Тернополі підприємець «ухилянтів» вносив до системи «Шлях»

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У Тернополі задокументовано злочинну діяльність підприємця. Він оформляв «ухилянтів» як водіїв вантажних автомобілів та вносив відповідні відомості до системи «Шлях».
Також у Тернополі затримано ділка, який за гроші продавав фіктивні відстрочки від призову за станом здоров’я.
Наразі за всіма викритими фактами тривають розслідування за двома статтями Кримінального кодексу України:
▪️ ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);
▪️ ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Заходи з викриття правопорушень проводили співробітники СБУ спільно з ДБР, Держприкордонслужбою та Національною поліцією за процесуального керівництва органів прокуратури.

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