У Тернополі підприємець «ухилянтів» вносив до системи «Шлях»
У Тернополі задокументовано злочинну діяльність підприємця. Він оформляв «ухилянтів» як водіїв вантажних автомобілів та вносив відповідні відомості до системи «Шлях».
Також у Тернополі затримано ділка, який за гроші продавав фіктивні відстрочки від призову за станом здоров’я.
Наразі за всіма викритими фактами тривають розслідування за двома статтями Кримінального кодексу України:
ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);
ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Заходи з викриття правопорушень проводили співробітники СБУ спільно з ДБР, Держприкордонслужбою та Національною поліцією за процесуального керівництва органів прокуратури.