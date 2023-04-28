У Тернополі підприємець «ухилянтів» вносив до системи «Шлях»

У Тернополі задокументовано злочинну діяльність підприємця. Він оформляв «ухилянтів» як водіїв вантажних автомобілів та вносив відповідні відомості до системи «Шлях».

Також у Тернополі затримано ділка, який за гроші продавав фіктивні відстрочки від призову за станом здоров’я.

Наразі за всіма викритими фактами тривають розслідування за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України); ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Заходи з викриття правопорушень проводили співробітники СБУ спільно з ДБР, Держприкордонслужбою та Національною поліцією за процесуального керівництва органів прокуратури.