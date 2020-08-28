Олег Різник: «Любіть Тернопіль не лише словами, а й вчинками»

«Любіть Тернопіль не лише словами, не лише фотографіями на фоні Тернопільського ставу, а своєю позицією, своїми вчинками, своєю щоденною роботою для міста. Лише наша справжня любов, підкріплена небайдужістю, здатна змінювати наше місто на краще. Зі святом, Тернополе! Зі святом, тернополяни!»,- так привітав тернополян з Днем міста голова Тернопільської міської організації «Сила Людей» Олег Різник на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук.

До слова, на офіційній сторінці «Сили Людей Тернополя» сьогодні замайоріла шпалера зі словами: «Розвитку та процвітання, Тернополе!».

В тому, що місто має прагнути до розвитку впевнений і кандидат на посаду міського голови Тернополя, член партії «Сила Людей» Іван Сороколіт. За його словами,Тернопіль спраглий до змін. І вони обов’язково будуть!

Нагадаємо, що минулого року команда «Сила юдей» зробила оригінальний подарунок до Дня Міста. Партійці оновили знак на в’їзді в місто, який давно потребував догляду та косметичного ремонту.