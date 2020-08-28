«Доступні ліки»: кількість безоплатних ліків у програмі зросла до 85

Затверджено новий Реєстр лікарських засобів, які підлягають реімбурсації. Новий Реєстр містить 264 позиції лікарських засобів, 85 з яких повністю безоплатні для пацієнтів. Це – на 8 лікарських засобів більше, ніж було раніше.

З 264 лікарських засобів 200 передбачено для лікування серцево-судинних захворювань, 48 – для діабету ІІ типу, 15 – для бронхіальної астми та один лікарський засіб для лікування ревматичних хвороб.

В програму входять ліки як українських виробників – зараз їх 60%, так і іноземних – їх 40%, зокрема виробників з таких країн як Угорщина, Німеччина, Румунія, Польща, Швейцарія, Франція, Ізраїль, Індія.

В.о. начальника відділу роботи з договорами з аптеками НСЗУ Ірина Ліштаба: «Ми зацікавлені в тому, щоб «Доступні ліки» ставали доступнішими для пацієнта, який страждає на хронічні захворювання. Адже пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою та діабетом ІІ типу мають безперервно приймати ліки, призначені лікарем. Завдяки програмі реімбурсації є можливість отримувати потрібні ліки від держави безоплатно або з незначною доплатою. Для багатьох це – вагоме фінансове підспір’я. Адже серед тих, хто користується програмою, 61% – це люди старше 65 років. Завдяки безоплатним лікам вони можуть зменшити особисті витрати на лікування».

Вже понад 2,3 млн пацієнтів в Україні отримали ліки за програмою реімбурсації. Кожного дня близько 1 800 людей вперше отримують «Доступні ліки». А за останні 7 днів «Доступні ліки» вперше отримали майже 11 тис. людей. Це означає – щотижня для близька 11 тис. людей лікування хронічних захворювань стає більш доступним. А, отже, вони мають можливість регулярно вживати ліки, які допоможуть зберегти здоров’я та якість життя.