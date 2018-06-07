Перші жертви реформ тернопільського мера Сергія Надала (фото)

Вихователька дитячого 20 дитячого садочку міста Тернопіль не впустила маму з дитиною у дошкільний навчальний заклад. А все через те, що сім’я не оплатила додаткових 1215 гривень за перебування дитини у садочку, – пише Овід.

“Я працюю офіційно і з моєї заплати стягують податок. Принесла у садочок довідку, що я працевлаштована офіційно і не маю таких грошей, щоб оплатити таку суму. Для мене це космічна сума. Я одна з дитиною. Приводжу сьогодні дитину у садочок, а виховальна каже, що не може прийняти дитину, бо буде платити із своєї зарплати за мою дитину”, – каже мама маленького Рената Анна Хасан.

На місце події викликали поліцію. Поліцейські відібрали пояснення у матері та виховательки, яка не впустила малюка у садочок.

Вихователі заявляють, що не дивлячись на Закон України, розпорядження мерії для них головніше.

“Дитина пішла з мамою. Мама сказала, що платити за садочок не буде, а водити дитину буде. А є наказ, що діти, які не мають тернопільської прописки, батьки не працюють, в міський бюджет податків не платять, мають платити за садочок. У нас ніякого конфлікту не було, просто сказали їй, що треба заплатити гроші ”, – заявляє вихователь групи, де вже кілька років навчається Ренат Надія Миколаївна.

Нагадаємо, що за новим наказом тернопільської мерії іногородні мають сплачувати за перебування дитини у садочку 1215 гривень. Тобто згідно прейскуранту за дитину, яка не прописана в місті і батьки, якої не обслуговують мерію повинні платити пристойну суму. Щомісяця за одного малюка батьки повинні сплатити 1200 гривень, якщо сем’я іногородня, а ще за кожен день перебування в дитсадку потрібно віддати 22 гривень за харчування і більше 50 гривень на день за відвідування дитсадка іногороднім дитиною.

У місяць виходить в середньому понад 2700 гривень. і це при тому що відвідування приватного дитсадка варто в місті від 2500 гривень в місяць. Але в комунальних дитсадках батьки повинні ще й ремонт робити за свій рахунок, і купувати іграшки, а ще капітальні вкладення як заміна вікон, підлоги також на фінансуванні батьків.