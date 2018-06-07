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Як урядову допомогу можна отримати на селі для розвитку господарства

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Уряд Володимира Гройсмана дбає про розвиток сільського господарства. За два роки завдяки урядовим ініціативам обсяги державної підтримки сільського господарства зросли майже в 16 разів. Якщо 2016 року на сільське господарство з бюджету було виділено лише 0,4 млрд грн., то 2018 року – 6,3 млрд грн.

Але цей рік став особливим. Тепер уперше за всю історію незалежної України завдяки урядовій ініціативі державну підтримку може отримати кожен сільгоспвиробник.

Для малих і середніх фермерів і домогосподарств передбачені окремі програми підтримки

Тепер державна підтримка не залежить від обсягів виробництва – її можуть отримати і дрібні фермери, і селяни. Зокрема, від цього року селяни зможуть мати від держави допомогу на утримання молодняка великої рогатої худоби – 2 500 грн за кожне теля, дотримане до року. Фермерам держава готова допомагати у придбанні сільськогосподарської техніки і насіння, реконструкції тваринницьких комплексів, виплаті кредитів, залучених під розвиток виробництва тощо.

На програми підтримки виділяють реальні кошти

Передбачених у Державному бюджеті коштів цілком достатньо, аби державну допомогу отримав кожен, хто звернеться по неї. Зокрема, на допомогу по утриманню телят домогосподарствами держава виділила 700 млн грн., на розвиток фермерських господарств – 1 млрд грн.

Для отримання коштів встановлені прості та прозорі процедури

Для того, аби отримати державну допомогу, потрібно зібрати мінімум найнеобхідніших документів. Частина документів може бути подана в електронному вигляді, що скорочує час на підготовку документації. Проходження документів можна перевіряти на сайті Мінагрополітики. Жодних незрозумілих процедур – усе максимально просто і прозоро.

Завдяки програмам підтримки сільгоспвиробників Уряду Володимира Гройсмана в Україні має збільшитись кількість фермерських господарств, з’явитися більше 3 тис. га нових  садів і виноградників, більше ніж удвічі  зросте продуктивність молочного стада. Це означає не тільки зростання добробуту наших селян, а й насичення ринку вітчизняними продуктами і подальше зниження цін на них.

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