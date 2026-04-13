У Ланівцях чоловік «замінував» ТЦК: його викрила поліція

На Тернопільщині поліцейські затримали 24-річного жителя Кременецького району за завідомо неправдиве повідомлення про замінування територіального центру комплектування у Ланівцях.

На спецлінію «102» надійшов анонімний виклик про нібито замінування будівлі ТЦК. На місце оперативно прибули поліцейські, рятувальники та інші служби. Під час перевірки вибухонебезпечних предметів не виявлено.

У ході розслідування правоохоронці встановили особу псевдомінера. Ним виявився військовослужбовець, який перебував у розшуку за самовільне залишення військової частини.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого також виявили 35 набоїв до автомата Калашникова.

Чоловікові повідомлено про підозру за ст. 259 ККУ, а також відкрито провадження за ст. 263 ККУ. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.