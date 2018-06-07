Продовження «нашумілої» сесії Тернопільської облради розпочнеться із попередньої реєстрації

Вже завтра, у п’ятницю 8 червня, 3 пленарне засідання 8 сесії Тернопільської обласної ради відновиться.

Як нас повідомили в облраді, усі бажаючі потрапити до сесійної зали повинні пройти попередню реєстрацію. Вона розпочнеться о 8:30 годині у холі адміністративної будівлі обласної ради. При собі необхідно мати документ, який посвідчуватиме особу.

Нагадаємо, початок сесії обласної ради, цього вівторка, був неспокійним та доволі провокативним та згодом переріс у масове протестування зі сторони громадськості, а також вилився у декілька бійок між депутатами.