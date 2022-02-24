Петро Гадз: «Ми і надалі будемо працювати для забезпечення нашої держави продовольством, підтримувати армію та усіх захисників України»

Герой України, аграрій та меценат з Бучаччини Петро Гадз звернувся до українців.

Він закликав зберігати спокій, допомагати захисникам, а також наголосив на тому, що його підприємства й надалі будуть працювати для забезпечення України продовольством.

– Шановні краяни! Росія підступно і цинічно розпочала повномасштабну війну з Україною. Це новий, значний виклик нашому суспільству та державі. Я запевняю всіх, що ми і надалі будемо працювати для забезпечення нашої держави продовольством, підтримувати армію та усіх захисників нашої країни. Усі підприємства працюють відповідно до поставлених задач, враховуючи ситуацію, що склалася. Закликаю усіх не піддаватися паніці, зберігати спокій. Я впевнений, що ми переможемо, бо ми захищаємо свою рідну Батьківщину! Слава Україні! – наголосив Петро Гадз.