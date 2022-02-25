«УДАР Віталія Кличка» на Тернопільщина щотижня проводитиме військові вишколи

Тернопільська обласна організація партії «УДАР Віталія Кличка» щотижня організовує військові вишколи для усіх охочих жителів краю.

Теоретичні та практичні навчання відбуваються на полігоні. Учасникам розповідають та показують, як поводитися зі зброєю і захищати себе у випадку повномасштабного вторгнення країни-агресора.

– Обласна організація політичної партії «УДАР Віталія Кличка» організовує такі заходи для того, щоб громадяни навчилися поводитися з вогнепальною зброєю, вміли захищати свій дім. Я вважаю, що зараз кожен, хто відчуває тривогу і розуміє, що ми маємо бути об’єднані, повинен відвідувати такі вишколи. Зрозуміло, що не кожен має військову, мисливську зброю, але пройти відповідний інструктаж зобов’язаний кожен, аби в тяжку годину захистити свою домівку, свою сім’ю, свою рідну державу, – зазначив член виконавчого комітету Тернопільської обласної організації партії «УДАР Віталія Кличка» Ігор Яворський.

Командир роти територіальної оборони Євген Шамрай щотижня проводить навчання для людей, які не вміють користуватися зброєю.

– Навчаємо, як правильно поводитись зі зброєю, яка є в доступі у людей. Більшість громадян для захисту своєї оселі купляють таку зброю. На цих заняттях ми даємо основне. Перше – це правила поводження зі зброєю, правила безпеки: куди направляти, як заряджати, як прицілюватись, стійка під час стрільби, як застосовувати зброю відповідально, – розповів командир роти контрдиверсійної діяльності бригади Територіальної оборони м. Тернопіль Євген Шамрай.

Пані Ірина з чоловіком виховує шістьох дітей. На вишкіл приїхала із Шумського району.

– Подумала, як, не дай Боже, почнеться війна і чоловіків заберуть захищати велику Батьківщину, а ми як жінки в тилах будем змушені захищати наше маленьке, – каже багатодітна мати Ірина Левченко.

Жінка вперше була на військовому вишколі. Вона поділилася, що відчуття тривоги, яке турбувало останнім часом, зникло після навчань.

– Бувало таке, що днів чотири не спала вночі і думала: Боже, шестеро дітей, почнеться війна, їх годувати, їх якось захищати, страшно. Я пробую, я вчусь, я надалі буду їздити вчитись. Але от якась ситуація важка – і я знаю, що зможу тримати зброю в руках, знаю, яку кнопку натиснути, де ввімкнути, – додала Ірина Левченко.

У парії «УДАР Віталія Кличка» планують проводити такі вишколи щотижня. Також організовуватимуть навчання з надання першої невідкладної допомоги. Стежте за анонсами на офіційних сторінках партії у соцмережах.