Попри гучні заяви, для влади медична галузь не в пріоритеті, – «УДАР Віталія Кличка» 

Влада має підтримати медицину напередодні нової хвилі епідемії коронавірусу та зупинити відтік лікарів.

На цьому наголосили у партії «УДАР Віталія Кличка».

Нагадаємо, напередодні нового року уряд рапортував про зростання заробітної плати медиків – 20 тис.грн для лікарів та 13,5 тис. грн. для середніх медичних працівників. Втім, владні обіцянки перетворилися на фікцію. З нового року навіть стало відомо про непоодинокі випадки, коли медичних працівників змушують переходити на 0,5 чи 0,75 ставки, але працювати фактично той самий обсяг часу.

У партії «УДАР Віталія Кличка» наголошують, що така ситуація може призвести до ще більшого відтоку медичних працівників, що є критичним напередодні нової хвилі епідемії коронавірусу.

– Недореформована та недофінансована медична система ледь витримала перші хвилі епідемії коронавірусу. А це у свою чергу призвело до відтоку висококваліфікованих медичних кадрів та регресу медичного забезпечення громадян. Це все є наслідком вибіркового підходу влади у підтримці медичної системи, – зазначають УДАРівці.

«УДАР Віталія Кличка» ще минулого року звернув увагу, що всупереч вимогам ЗУ «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», який вимагає виділення не менше 5% ВВП на галузь охорони здоров’я, уряд в проекті бюджету на 2022 рік на ці цілі виділив лише близько 3,5% від ВВП. Тоді як за рекомендаціями ВООЗ на медицину потрібно передбачати щонайменше 7% від ВВП.

– Така позиція влади знову відкладає на невизначений час завершення медичної реформи. Це зайвий раз свідчить про те, що медична галузь, попри гучні заяви, для представників влади не в пріоритеті. Особливого занепокоєння викликає така ситуація в медичній галузі в час епідемії коронавірусу, – кажуть в партії.

УДАРівці наголошують, що Україна, як і весь світ, під час пандемії короновірусу мала б зрозуміти важливість медичної системи для збереження життя людей.

– Належний рівень фінансування медицини – це питання національної безпеки країни. Необхідно завершити реформу медичної системи на вторинній і третинній ланці. Криза – це не привід зупинити реформу, а необхідність та реальний шанс на системне і якісне перетворення медичної системи, – резюмували в «УДАРі Віталія Кличка».

До слова, «УДАР Віталія Кличка» раніше запропонував антикризовий план у подоланні наслідків епідемії коронавірусу. Він дозволить не лише ефективно боротися з епідемією, а комплексно і якісно змінити медичну систему та реально підтримати наших медиків і зупинити відтік лікарів.