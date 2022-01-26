Зростання популярності електронних сигарет в Україні – що це дає

З кожним роком електронні сигарети стають все популярнішими, і загалом сфера вейпінгу все активніше зростає. І це спричиняє значні зміни як для підприємців, так і в українському законодавстві.

Зростання популярності відзначається відразу за декількома показниками. Але навіть самостійно це можна помітити. Наприклад, ті ж Elf Bar 800, HQD King, останнім часом стали одним із найпопулярніших на сучасному українському ринку.

Показники підвищення популярності одноразових цигарок в Україні

Українська та світова спільнота за рядом показників відзначає зростання популярності одноразових цигарок та вейпів. За допомогою комплексного аналізу, які можуть відображатися різними способами, відзначається зростання зменшення популярності товарів.

Курити одноразові сигарети стало більше людей

Це одна з ключових ознак зростання популярності. Більше покупців – більше пропозицій – зростання популярності. Все досить просто. При цьому сумним є той факт, що серед загальної кількості всіх курців є і неповнолітні. Через те, що зараз сфера вейпінгу погано сприймається в суспільстві, до людей не доноситься базова інформація щодо особливостей такого куріння та його можливої ​​шкоди, діти помилково можуть припускати повну нешкідливість такого заняття.

Люди готові витрачати ще більше на електронні сигарети

Також важливим показником популярності є те, скільки люди готові на них витрачати. Адже бажаний товар люди готові викладати абсолютно будь-яку суму, що одного разу вже довела велика компанія з продажу дорогої техніки.

Популярність певного типу електронних сигарет

Для кожного шару суспільства все виразніше стає помітним поширення конкретного виду електронних сигарет. Так, люди з доходом вище середнього віддають перевагу відкритому типу електронних сигарет, тобто такі, які можна додатково заправляти рідиною. А ось у людей із середнім доходом або нижче найпопулярнішими залишаються одноразові сигарети.

Найчастіше одноразові цигарки купують у спеціалізованих магазинах

За останні роки відзначається яскрава тенденція того, що одноразові сигарети та вейпи частіше купують у спеціалізованих торгових точках та інтернет-магазинах, що загалом вказує на зростання споживчого попиту.