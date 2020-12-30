Сфальсифіковано рішення Тернопільської міської ради! – заява “Сили людей”
Під час пленарного засідання сесії 18 грудня 2020 р. одне з земельних рішень голосувалось у редакції, яка кардинально відрізняється від тієї, яка згодом була оприлюднена на офіційному сайті Тернопільської міської ради.
Відеозапис прийнятого рішення –
Рішення, яке оприлюднене на сайті міськради – https://ternopilcity.gov.ua/…/rishennya-sesii/45274.html
Депутати від політичної партії «Сила Людей» вважають даний факт фальсифікації небезпечним та злочинним прецедентом.
Дану заяву просимо вважати повідомленням про злочин.