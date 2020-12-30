11:23 | 30.12.2020
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Політика 

Сфальсифіковано рішення Тернопільської міської ради! – заява “Сили людей”

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Під час пленарного засідання сесії 18 грудня 2020 р. одне з земельних рішень голосувалось у редакції, яка кардинально відрізняється від тієї, яка згодом була оприлюднена на офіційному сайті Тернопільської міської ради.

Відеозапис прийнятого рішення –
 

Рішення, яке оприлюднене на сайті міськради – https://ternopilcity.gov.ua/…/rishennya-sesii/45274.html

Депутати від політичної партії «Сила Людей» вважають даний факт фальсифікації небезпечним та злочинним прецедентом.

Дану заяву просимо вважати повідомленням про злочин.

 

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