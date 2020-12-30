На Тернопільщині від фермерського господарства вимагають звільнити земельні ділянки площею 205 га вартістю 82 млн грн

На Тернопільщині прокуратура вимагає від фермерського господарства звільнити земельні ділянки площею 205 га вартістю 82 млн грн

Чортківською місцевою прокуратурою до Господарського суду Тернопільської області заявлено позов в інтересах держави до фермерського господарства та одного з навчальних закладів Заліщицького району Тернопільської області про визнання недійсним договору про спільну діяльність та звільнення земельних ділянок загальною площею 205 га вартістю 82 млн грн.

Встановлено, що вказаний договір містить ознаки удаваного правочину, оскільки навчальний заклад не веде спільної діяльності з фермерським господарством, а фактично передав йому земельну ділянку сільськогосподарського призначення в оренду.

Господарським судом відкрито провадження у справі, – повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.