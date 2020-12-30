Володимир Труш розповів, що вважає своїм найбільшим досягненням на посаді голови Тернопільської ОДА

Володимир Труш розповів про свої найбільші досягнення на посаді голови Тернопільської обласної державної адміністрації. Підсумував найважливіші аспекти своєї діяльності голова під час інтерв’ю з журналістами місцевих телеканалі.

За словами Володимира Труша, найголовнішим досягненням, яке ніякому разі не применшує інші здобутки, це можливість отримувати нову послугу для найменших пацієнтів області з проблемами серця – дитяча кардіохірургія. Її надаватимуть на базі Тернопільської університетської лікарні за сприяння Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М. Амосова.

«Нашим здобутком є те, що незабаром найменшим мешканцям Тернопільщини зможуть проводити операції на серці. До нині такого роду втручань у нас не проводили. Дитяча кардіохірургія має суттєві відмінності від дорослої та потребує специфічного обладнання. Для відкриття дитячої кардіохірургії медзаклад потрібно буде додатково забезпечити новітнім обладнанням та підготувати вузькоспеціалізованих фахівців. Адже діти — це пацієнти, які потребують особливої уваги», – розповів голова Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Труш.

Ще одним здобутком є те, що за підсумками збирання зернових і зернобобових культур Тернопільщина посіла четверте місце в Україні. Також область посіла друге місце в Україні за показником впровадження сонячних електростанцій. Показавши позивний приклад застосування відновлювальних джерел енергії, що дасть можливість стати енергонезалежними.

Голова акцентував на тому, що досвід Тернопільщини з оновлення системи харчування в школах впроваджуватимуть в усіх регіонах.

«Я гордий, що досвід Тернопільщини з оновлення системи харчування в школах впроваджуватимуть в усіх регіонах. Завдяки державній субвенції, яка надійшла у сумі 10,8 млн грн, а також співфінансуванню з місцевих бюджетів ми оновили харчоблоки у понад півсотні шкіл», – додає Володимир Труш.