Сьогодні відбулася сесія Тернопільської обласної ради на якій розглядали заяви Михайла Головка, пише 20 хвилин. На засіданні зареєструвалися 35 депутатів.

Під час засідання депутати вирішили схвалити текст-відповідь на заяви Михайла Головка від 2 та 5 серпня. І зазначити, що під час засідання 1 серпня було поставлене питання про звільнення Михайла Головка і рішення прийняли у законний спосіб.

Володимир Болєщук заявив, що на наступне засідання сесії можуть піднімати питання про призначення нового голови Тернопільської обласної ради.

Під час засідання депутати проголосували «за» те, щоб надати відповідь Михайлу Йосиповичу про те, що його звільнення 1 серпня відбулось у законний спосіб.

Я видав розпорядження про виплату коштів. У нас коштів немає, ми надіслали в адміністрацію, вони будуть шукати. Тобто всі дії, які передбачались для виконання суду, ми зробили, — пояснив Володимир Болєщук.

На запитання про те, чи не доцільно було спершу поновити Михайла Головка на роботі, а потім звільняти, Володимир Болєщук не відповів, адже не є юристом і у цих тонкощах не розбирається.

Нагадаємо, 1 серпня (після поновлення судом Михайла Головка на посаді голови Тернопільської обласної ради) обласні обранці Тернопільщини одноголосно проголосували за його звільнення.