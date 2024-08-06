Вже 9 депутатів залишили Шумську міську раду
У складі депутатського корпусу Шумської міської ради відбулися зміни.
З початку скликання за особистою заявою достроково припинили повноваження депутата міської ради:
1. Дмитрук Любов Володимирівна (25.01.2024);
2. Доптун Наталія Михайлівна (11.04.2023);
3. Каніщев Володимир Миколайович (21.09.2023);
4. Кухарський Сергій Петрович (21.02.2023);
5. Лірський Сергій Дем’янович (17.10.2023);
6. Петрук Сергій Миколайович (28.07.2023);
7. Товканюк Неля Миколаївна (18.05.2023);
8. Фаб’янчук Петро Володимирович (12.07.2024);
9. Янюк Ростислав Іванович (23.11.2023).
Публікуємо діючий депутатський склад Шумської міської ради станом на 5 серпня 2024 року з метою підтримки постійного зв’язку виборців із депутатами та виконання ними своїх обов’язків згідно чинного законодавства:
1. Атаманчук Сергій Вікторович – голова постійної комісії міської ради з питань економіки, промисловості, містобудування, транспорту і зв’язку, контролю за використанням комунального майна, зовнішніх зв’язків, підприємницької діяльності, захист прав споживачів та туризму;
2. Бабій Ольга Павлівна;
3. Бойчун Анатолій Іванович;
4. Буздиган Дмитро Павлович – голова постійної комісії міської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку;
5. Габор Серій Іванович;
6. Данильчук Михайло Петрович;
7. Дмитрів Юлія Вікторівна;
8. Драчук Надія Тимофіївна;
9. Зелінська Світлана Самоїлівна;
10. Івашенюк Григорій Степанович;
11. Карп’юк Віктор Володимирович;
12. Кодьман Оксана Петрівна;
13. Куліш Іван Павлович;
14. Левченко Ірина Олегівна – голова постійної комісії міської ради з гуманітарних питань;
15. Музиченко Лілія Вікторівна;
16. Панчук Іван Миколайович;
17. Сімчук Орест Васильович;
18. Скибіцька Світлана Анатоліївна;
19. Скібіцкий Юрій Володимирович;
20. Стельмащук Ліліана Олександрівна;
21. Степчук Ірина Василівна – в.о. голови постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, екології, енергозабезпечення та енергоефективності;
22. Тимчук Оксана Володимирівна;
23. Тхорик Юрій Анатолійович;
24. Чорнобай Світлана Олексіївна;
25. Шарак Наталія Миколаївна – голова постійної комісії міської ради з питань прав людини, місцевого самоврядування, законності, правопорядку, регламенту та депутатської діяльності.