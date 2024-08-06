Вже 9 депутатів залишили Шумську міську раду

У складі депутатського корпусу Шумської міської ради відбулися зміни.

З початку скликання за особистою заявою достроково припинили повноваження депутата міської ради:

1. Дмитрук Любов Володимирівна (25.01.2024);

2. Доптун Наталія Михайлівна (11.04.2023);

3. Каніщев Володимир Миколайович (21.09.2023);

4. Кухарський Сергій Петрович (21.02.2023);

5. Лірський Сергій Дем’янович (17.10.2023);

6. Петрук Сергій Миколайович (28.07.2023);

7. Товканюк Неля Миколаївна (18.05.2023);

8. Фаб’янчук Петро Володимирович (12.07.2024);

9. Янюк Ростислав Іванович (23.11.2023).

Публікуємо діючий депутатський склад Шумської міської ради станом на 5 серпня 2024 року з метою підтримки постійного зв’язку виборців із депутатами та виконання ними своїх обов’язків згідно чинного законодавства:

1. Атаманчук Сергій Вікторович – голова постійної комісії міської ради з питань економіки, промисловості, містобудування, транспорту і зв’язку, контролю за використанням комунального майна, зовнішніх зв’язків, підприємницької діяльності, захист прав споживачів та туризму;

2. Бабій Ольга Павлівна;

3. Бойчун Анатолій Іванович;

4. Буздиган Дмитро Павлович – голова постійної комісії міської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку;

5. Габор Серій Іванович;

6. Данильчук Михайло Петрович;

7. Дмитрів Юлія Вікторівна;

8. Драчук Надія Тимофіївна;

9. Зелінська Світлана Самоїлівна;

10. Івашенюк Григорій Степанович;

11. Карп’юк Віктор Володимирович;

12. Кодьман Оксана Петрівна;

13. Куліш Іван Павлович;

14. Левченко Ірина Олегівна – голова постійної комісії міської ради з гуманітарних питань;

15. Музиченко Лілія Вікторівна;

16. Панчук Іван Миколайович;

17. Сімчук Орест Васильович;

18. Скибіцька Світлана Анатоліївна;

19. Скібіцкий Юрій Володимирович;

20. Стельмащук Ліліана Олександрівна;

21. Степчук Ірина Василівна – в.о. голови постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, екології, енергозабезпечення та енергоефективності;

22. Тимчук Оксана Володимирівна;

23. Тхорик Юрій Анатолійович;

24. Чорнобай Світлана Олексіївна;

25. Шарак Наталія Миколаївна – голова постійної комісії міської ради з питань прав людини, місцевого самоврядування, законності, правопорядку, регламенту та депутатської діяльності.