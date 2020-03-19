У Кременці відбувся рейд по торгівельних точках

У Кременці відбувся рейд по торгівельних точкахСьогодні у місті провели спільний рейд із виявлення підприємців, котрі порушують режим карантину. Крамниці Кременця особисто обійшли міський голова Олексій Ковальчук, перший заступник Микола Матвіюк, депутат Зоя Карп`юк та начальник Кременецького РВ ГУНП Анатолій Ігнатюк. Більшість підприємців все ж дотримуються правил. У магазинах, що працюють продавці у масках та рукавичках.Проте, все ж дехто таки порушив карантин. Під час рейду натрапили на відкритий магазин промислово-господарських товарів, а такі торгівельні точки повинні бути закриті. Першого разу власник обійдеться штрафом. На місце прибули правоохоронці та оформили відповідний протокол.У поліції нагадують, що Верховна Рада ввела адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення правил карантину при коронавірусі.Передбачена адміністративна відповідальність встановлена за самовільне залишення місця обсервації (карантину) особою, яка може бути інфікована коронавірусною хворобою COVID-19. Штраф за порушення правил карантину, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічни правил і норм становитиме від 17 тис. до 32 тис. гривень. Для посадових осіб – шраф від 34 тис. до 170 тис. гривень.Порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним захворюванням, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань, карається штрафом від 17 тис. до 51 тис. гривень або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на строк до 3 років.Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.Міська рада вкотре звертається до кременчан з проханням неухильно дотримуватися правил карантину та дбати про особисту гігієну. Бережімо себе та навколишніх!Кременецька міська рада