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На Бучаччині апарат ШВЛ, придбаний Петром Гадзом, вже два місяці рятує життя дорослих та дітей

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Понад два місяці у реанімаційному відділенні Бучацької центральної районної клінічної лікарні функціонує надсучасний апарат штучної вентиляції легень «Ювент-Т», який медзакладу передав відомий аграрій та меценат Петро Гадз.

З того часу прилад використовували для лікування десятків дорослих пацієнтів та дітей.  

Як розповідає лікар-анестезіолог Бучацької ЦРКЛ Олеся Литвинюк, цей апарат штучної вентиляції легень належить до екстракласу й виконує функції, які не під силу застарілому медичному обладнанню. Виробник приладу – провідна компанія UTAS, яка є однією із найкращих на ринку медичної техніки, адже поєднує у своїй роботі високу якість та сучасні технології виготовлення.

– Отриманий апарат ми активно використовуємо для допомоги нашим пацієнтам. Застосовуємо його для допоміжного дихання та примусової штучної вентиляції легень при пневмонії чи післяопераційних станах. Застарілі апарати ШВЛ не в змозі робити допоміжну вентиляцію, а прилад, який ми отримали від Петра Гадза, є надсучасним й впорається із багатьма нелегкими завданнями. Ми зазначаємо ріст та вагу пацієнта, а прилад сам визначає, скільки повітря необхідно подати та з якою силою. Абсолютно відсутній ризик, що апарат може розірвати легені. Наш колектив дуже добре оцінює роботу цього обладнання. Працюючи з ним, ні за що не хвилюєшся. Вмикаються відповідні сигнали тривоги, тобто я можу на кілька хвилин відлучитися в іншу палату і знаю, що там все спокійно. Якщо виникнуть проблеми, прилад сам зреагує та подасть сигнал,  пояснила Олеся Литвинюк.  

Нагадаємо, апарат штучної вентиляції легень Петро Гадз передав Бучацькій райлікарні у березні цього року. Ціна приладу понад 800 тисяч гривень. Вагомою особливістю апарату є те, що його  можна використовувати для новонароджених дітей, вага яких – понад 3 кг

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