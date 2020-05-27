У ВООЗ почали всесвітнє клінічне дослідження препаратів від коронавірусу

ВООЗ почала масштабні клінічні дослідження чотирьох найперспективніших ліків від коронавірусу.

З моменту появи SARS-CoV-2 науковці з усіх країн почали шукати ліки від цього захворювання. У Франції, Китаї, Японії проходили різні досліди у лабораторії та клінічні випробування за участю пацієнтів. Однак усі вони були на невеликих групах хворих.

Зараз же у ВООЗ вирішили, керуючись попередніми результатами, отриманими вченими, запустити масштабні клінічні дослідження. У них увійшли чотири найперспективніші препарати.

Перший з них на основі гідроксихлорохіну. Це засіб від деяких автоімунних захворювань, включаючи вовчак та ревматоїдний артрит. Застосовують препарати зі з’єднанням і при терапії малярії. В Україні вітчизняні ліки з гідроксихлорохіном почала випускати фармакологічна компанія «Дарниця», що належить бізнесменові Глібу Загорій. За словами міністра охорони здоров’я гідроксихлорохін увійде до програми «Доступні ліки». Тому для жителів країни це буде один з найдоступніших препаратів.

Другим з’єднанням у клінічних випробуваннях стане ремдесивір. Цю речовину було винайдено не так давно, у 2015 році в Америці. Вона допомагає від РНК-вірусів, до яких відноситься й SARS-CoV-2. Спочатку засіб на його основі планувалося використовувати для лікування лихоманки Ебола та синдромів, що викликаються іншими видами коронавірусу (ВГРС та БРС).

Третій досліджуваний засіб – поєднання двох антиретровірусних з’єднань лопінавіру та ритонавіру. Зараз вони застосовуються у терапії ВІЛ-позитивних людей. Останній варіант – комбінація цих же двох з’єднань з інтерфероном людини.

Проект отримав назву «Солідарність». Зареєструвати в ньому пацієнта можна прямо на сайті Всесвітньої організації охорони здоров’я. Зробити це можуть лікарі з країн, які беруть участь у дослідженні. Приймають участь Іран, Аргентина, деякі Африканські країни та інші. Пацієнт у дослідження потрапляє методом випадкового відбору. Крім цього, потрібна письмова згода людини. Після реєстрації хворого COVD-19 лікуватимуть тією комбінацією з чотирьох, яка є у лікарні.

Всі результати буде відслідковувати Глобальна комісія з моніторингу безпеки даних. Якщо якийсь препарат не покаже результативності, то його приберуть з програми на будь-якому етапі. Не виключається й можливість додавання нових ліків. Одним з доданих може стати японський препарат на основі фавіпіравіну.

Крім дослідження ВООЗ велика перевірка пройде у Франції. Цей проект під назвою «Діскавері» охопить близько 3,5 тисяч пацієнтів з Європи.

Такі масштабні дослідження, на думку фахівців з ВООЗ, є на сьогодні єдиним методом отримати дані швидко. Крім цього, організація вже координує групу експертів для створення вакцини від SARS-CoV-2.